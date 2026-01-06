Έως 15 Ιανουαρίου 2026 οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού Α21.

Τελευταία ευκαιρία έχουν οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ του 2025 μέχρι τις 15 Ιανουαρίου για να κάνουν αίτηση. Μετά δεν θα μπορούν καθώς θα ανοίξει ξανά η πλατφόρμα τον Μάρτιο του 2026 για τους δικαιούχους του 2026. Όσοι έχουν κάνει ή θα κάνουν αίτηση μέχρι 15 Ιανουαρίου 2026 θα πληρωθούν 30 Ιανουαρίου 2026 για τελευταία φορά για το επίδομα του 2025.

Έτσι η πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως και την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, στις 18:00, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν νέα αίτηση ή να προχωρήσουν σε αλλαγές στα ήδη καταχωρημένα στοιχεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ είτε μέσω του ιστότοπου του ΟΠΕΚΑ, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η είσοδος γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Υπολογισμός του επιδόματος

Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται βάσει:

- του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 για το έτος 2025 και

- του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και η επαρκής σχολική φοίτηση.

Στην αίτηση πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά:

τα στοιχεία της σχολικής μονάδας,

η τάξη φοίτησης και

ο Αριθμός Μητρώου του μαθητή.

Σε περίπτωση επιτυχούς διασταύρωσης των στοιχείων, η αίτηση προχωρά κανονικά. Αν τα στοιχεία δεν επιβεβαιωθούν, εμφανίζεται σχετική ένδειξη και ο αιτών καλείται να επισυνάψει το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αιτήσεις που παραμένουν σε προσωρινή αποθήκευση δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται μη υποβληθείσες.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και το 2026 δεν θα αλλάξουν. Δηλαδή θα διαμορφωθούν ως εξής:

Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί ενός νοικοκυριού θα είναι: 70 ευρώ, 42 ευρώ ή 28 ευρώ τον μήνα.

Για το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο ενός νοικοκυριού θα είναι:140 ευρώ, 84 ευρώ ή 56 ευρώ τον μήνα.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό του επιδόματος θα διαμορφωθεί με βάση την εισοδηματική κατηγορία στην οποία θα ανήκει μια οικογένεια.