Το Α21 κλείνει για νέες αιτήσεις στο επίδομα παιδιού και ο ΟΠΕΚΑ ετοιμάζεται για την πληρωμή την τελευταία εργάσιμη του μήνα.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, κλείνει οριστικά την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στις 18.00 για τους δικαιούχους του 2025.

Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων.

Τι πρέπει να κάνετε:

• Ελέγξτε άμεσα την κατάσταση της αίτησής σας.

• Υποβάλετε οριστικά την αίτηση ή πραγματοποιήστε τις απαραίτητες διορθώσεις πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ είτε μέσω του ιστότοπου του ΟΠΕΚΑ, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η είσοδος γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Υπολογισμός του επιδόματος

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται βάσει:

του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 για το έτος 2025 και

του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και η επαρκής σχολική φοίτηση.

Στην αίτηση πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά:

τα στοιχεία της σχολικής μονάδας,

η τάξη φοίτησης και

ο Αριθμός Μητρώου του μαθητή.

Σε περίπτωση επιτυχούς διασταύρωσης των στοιχείων, η αίτηση προχωρά κανονικά. Αν τα στοιχεία δεν επιβεβαιωθούν, εμφανίζεται σχετική ένδειξη και ο αιτών καλείται να επισυνάψει το απαιτούμενο δικαιολογητικό.