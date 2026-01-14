Παραμένουν χωρίς Δώρο Χριστουγέννων και επίδομα ανεργίας χιλιάδες εργαζόμενοι στο τουρισμό - επισιτισμό, παρόλο που οι αιτήσεις τους έχουν γίνει από τον Οκτώβριο - Νοέμβριο.

Παραμένουν απλήρωτοι το δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα ανεργίας οι εργαζόμενοι στον Τουρισμό παρόλο που έχουν κατατεθεί η σχετικές αιτήσεις από τον προηγούμενο Οκτώβριο.

Μάλιστα, στη δικαιοσύνη προσφεύγει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό, για το γεγονός ότι χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι έμειναν απλήρωτοι τις γιορτές, αφού δεν καταβλήθηκαν το επιδόμα ανεργίας και το δώρο Χριστουγέννων

Το θέμα μάλιστα έχει έρθει μέχρι και στη Βουλή με τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Νάσου Ηλιόπουλο να ζητά εξηγήσεις.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου, μίλησε στο Ράδιο ΕΝΑ 102,5 και τον Ηλία Κουτσερή, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εποχικά εργαζόμενοι του κλάδου.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν εργαζόμενοι που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας από τα τέλη Οκτωβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου και παραμένουν απλήρωτοι. Στην περιοχή του Βόλου, μάλιστα, έχει καταγγελθεί περίπτωση εργαζόμενου που εδώ και 60 ημέρες έχει καταθέσει αίτηση, χωρίς αυτή να έχει ακόμη επεξεργαστεί, καθώς στο σύστημα της ΔΥΠΑ εμφανίζεται μόνο ως «καταγραφή».

Ο κ. Χότζογλου εξήγησε ότι η ΔΥΠΑ επικαλείται χρονικό διάστημα 45 έως 90 ημερών για τη διασταύρωση των στοιχείων, παρότι πρόκειται για τους ίδιους εργαζόμενους που επιδοτούνται κάθε χρόνο. Παράλληλα, σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει με την εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας.

Όπως σημείωσε, από το 2023, με νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης, τα επιδόματα καταβάλλονται μέσω προπληρωμένης κάρτας, ωστόσο δύο χρόνια μετά πολλοί δικαιούχοι δεν έχουν ακόμη παραλάβει τις κάρτες τους. Αποτέλεσμα είναι, ακόμη και όταν τα χρήματα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς, να μην μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.

«Από τα ΕΛΤΑ μας παραπέμπουν σε ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών. Οι εργαζόμενοι τρέχουν από τον Άννα στον Καϊάφα για να βρουν τους φακέλους με τις κάρτες. Μόλις χθες έφτασαν 10.000 προπληρωμένες κάρτες στο Νομό Ηρακλείου και δεν υπάρχει τρόπος να διανεμηθούν στους δικαιούχους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας για ένα δικαιότερο επίδομα ανεργίας, ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι κατατίθεται σε όλες τις κυβερνήσεις από το 2018, είναι κοστολογημένο και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Αντιθέτως, όπως είπε, θα ενίσχυε τα Ταμεία, μετατρέποντας το επίδομα σε αναλογικό, με βάση τα ένσημα των εργαζομένων, με ελάχιστη διάρκεια τρεις μήνες και ανώτατο όριο τους πέντε.

Ο κ. Χότζογλου κατήγγειλε ότι, παρά τις δεσμεύσεις της υπουργού Εργασίας από τον Σεπτέμβριο του 2024 για μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την επέκταση του επιδόματος ανεργίας, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί κανένα αποτέλεσμα. «Μας κοροϊδεύουν. Δεν έχουν πρόθεση να δώσουν τίποτα και γι’ αυτό οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν μαζικά τον κλάδο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι 80.000 κενές θέσεις εργασίας κινδυνεύουν να αποτελέσουν «σταγόνα στον ωκεανό» μπροστά σε όσα έρχονται.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας επεσήμανε ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια διαλόγου και προανήγγειλε κινητοποιήσεις, οι οποίες θα αποφασιστούν σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διοίκησης. Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι του κλάδου βιώνουν συνθήκες που δεν συνάδουν με την αξιοπρέπεια του Έλληνα εργαζόμενου, τη στιγμή που στην Ευρώπη αυξάνονται οι μισθοί, ενώ στην Ελλάδα η αγοραστική δύναμη παραμένει από τις χαμηλότερες στην ΕΕ, με την ακρίβεια και τα ενοίκια να εκτοξεύονται.

Τέλος, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, κυρίως στον χώρο της εστίασης. Όπως είπε, πολλοί εργοδότες προβάλλουν προσχηματικά επιχειρήματα ότι το Δώρο έχει καταργηθεί ή ότι περιλαμβάνεται στον μισθό. Στον ξενοδοχειακό κλάδο η εικόνα είναι καλύτερη, ωστόσο στην εστίαση η πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν αποδίδει το Δώρο στους εργαζόμενους.

Ο κ. Χότζογλου απέδωσε το πρόβλημα και στην έλλειψη ενημέρωσης των εργαζομένων, καλώντας τους εργαζόμενους της Μαγνησίας να απευθυνθούν στο Εργατικό Κέντρο, να εγγραφούν στα Σωματεία τους και να διεκδικήσουν οργανωμένα τα δικαιώματά τους, ώστε να μην πέφτουν θύματα εργοδοτικής παραβατικότητας.

Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη η ΠΟΕΕΤ

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει «Η ΠΟΕΕΤ σε συνεργασία με την νομική της υπηρεσία αποφάσισε να ζητήσει πειθαρχική αναφορά διερεύνησης ευθυνών κατά παντός υπευθύνου (κάτι που θα έπρεπε να κάνει το Υπουργείο Εργασίας) και το πόρισμα της έρευνας θα το καταθέσουμε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Δυστυχώς η αναλγησία του Υπουργείου Εργασίας και το «πινγκ πονγκ» ευθυνών ανάμεσα σε Υπουργείο, ΔΥΠΑ, τραπεζικών ιδρυμάτων, ΕΛΤΑ δεν μπορεί να γίνει περαιτέρω ανεκτό από την πλευρά μας.

Ας καταλάβουν πλέον οι ανεύθυνο – υπεύθυνοι πως δεν μπορούμε να επιβιώσουμε!

Ζητούμε απαντήσεις για ποιον λόγο μείναμε τις ημέρες των γιορτών χωρίς χρήματα και ποιοι ευθύνονται γιαυτό;

Η προσφυγή στην δικαιοσύνη είναι το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε απέναντι στους συναδέλφους μας».

Σχετική αναφορά έκανε και ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος στη Βουλή.

Και οι υπάλληλοι της ΔΥΠΑ για τις προπληρωμένες κάρτες

Σφοδρή κριτική στην εφαρμογή της καταβολής επιδομάτων ανεργίας μέσω προπληρωμένων καρτών ασκεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ–τ.ΟΕΕ–τ.ΟΕΚ (ΠΑΝΣΥΠΟ), κάνοντας λόγο για μια κεντρική πολιτική επιλογή της Διοίκησης της ΔΥΠΑ και της κυβέρνησης που «απέτυχε παταγωδώς στην πράξη» και μετέτρεψε το δικαίωμα στο επίδομα ανεργίας σε παράγοντα κοινωνικής ανασφάλειας και αποκλεισμού.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η εφαρμογή του μέτρου δεν αποτέλεσε απλώς ένα τεχνικό εγχείρημα με προβλήματα, αλλά ανέδειξε μια βαθιά προβληματική αντίληψη για την κοινωνική προστασία, τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και την αξιοπρέπεια των ανέργων. Χιλιάδες δικαιούχοι, όπως καταγγέλλεται, στερήθηκαν την έγκαιρη πρόσβαση στο μοναδικό τους εισόδημα, ακόμη και σε κρίσιμες χρονικές περιόδους, όπως τα Χριστούγεννα.

Ο ΠΑΝΣΥΠΟ επισημαίνει ότι δημιουργήθηκε ένα επικίνδυνο χάσμα μεταξύ της διοικητικής έγκρισης των επιδομάτων και της πραγματικής δυνατότητας είσπραξής τους. Η καταβολή των παροχών παραδόθηκε σε έναν κατακερματισμένο μηχανισμό τρίτων φορέων – τραπεζών, ταχυδρομικών υπηρεσιών και εταιρειών διανομής – χωρίς σαφές πλαίσιο ευθύνης και χωρίς επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ήταν καθυστερήσεις, έλλειψη συντονισμού, μετακύλιση ευθυνών και έντονη κοινωνική ανασφάλεια για τους ανέργους.

Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή διαχείρισης της αγανάκτησης και της απόγνωσης των πολιτών, χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα θεσμικά εργαλεία και χωρίς να ευθύνονται για τις πολιτικές αποφάσεις που εφαρμόστηκαν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη φιλοσοφία της προπληρωμένης κάρτας, την οποία ο Σύλλογος χαρακτηρίζει «βαθιά προβληματική». Όπως τονίζει, η κάρτα δεν αποτελεί ουδέτερο τεχνικό μέσο, αλλά στιγματίζει τους ανέργους, τους διαφοροποιεί από το σύνολο των πολιτών και ενισχύει την αίσθηση επιτήρησης και ελέγχου, οδηγώντας σε κοινωνική περιθωριοποίηση. «Η ανεργία είναι κοινωνικός κίνδυνος που απαιτεί προστασία και σεβασμό, όχι εργαλεία συμμόρφωσης», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Ο ΠΑΝΣΥΠΟ επικαλείται και τις επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, σύμφωνα με τις οποίες ο τρόπος καταβολής των κοινωνικών παροχών δεν μπορεί να παρεμποδίζει την άσκηση του ίδιου του δικαιώματος. Όταν η πρόσβαση στο επίδομα καθυστερεί ή καθίσταται αδύνατη, πλήττεται ο πυρήνας της αξιοπρεπούς διαβίωσης και ακυρώνεται ο κοινωνικός ρόλος του κράτους.

Με βάση τα παραπάνω, ο Σύλλογος δηλώνει ξεκάθαρα ότι τάσσεται υπέρ της κατάργησης της προπληρωμένης κάρτας και υπέρ της απευθείας πίστωσης των επιδομάτων ανεργίας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Όπως υπογραμμίζει, πρόκειται για κοινωνική αναγκαιότητα και όχι για ιδεολογική επιλογή.

Παράλληλα, καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για όσο διάστημα το ισχύον πλαίσιο παραμένει σε εφαρμογή, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον. Μεταξύ άλλων, προτείνει την αρχική καταβολή των επιδομάτων μέσω ψηφιακής (virtual) κάρτας, τη ρητή πρόβλεψη ότι η μη έκδοση ή ενεργοποίηση κάρτας δεν μπορεί να καθυστερεί την πληρωμή, τη θέσπιση εφεδρικού μηχανισμού άμεσης πίστωσης σε IBAN, τον καθορισμό δεσμευτικών προθεσμιών για όλες τις τεχνικές διαδικασίες και την πλήρη ανάληψη ευθύνης από τη ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως εμπλοκής τρίτων φορέων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ. Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι η χρόνια έλλειψη προσωπικού, σε συνδυασμό με τη συνεχή αύξηση αρμοδιοτήτων, έχει οδηγήσει το σύστημα στα όριά του, υπονομεύοντας την έγκαιρη καταβολή των επιδομάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

«Η κοινωνική προστασία δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια ούτε επικοινωνιακό εργαλείο», τονίζει ο ΠΑΝΣΥΠΟ, καλώντας την Πολιτεία να αλλάξει άμεσα κατεύθυνση και να επαναθεμελιώσει την κοινωνική πολιτική με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την κοινωνική συνοχή και την αξιοπιστία των δημόσιων θεσμών.