Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό την Τρίτη, καθώς τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων μέσα στο έτος, ενώ οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες τροφοδότησαν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Την ίδια στιγμή, το ασήμι σημείωσε επίσης νέο ιστορικό ρεκόρ.

Η τιμή του χρυσού στην αγορά spot ενισχύθηκε κατά 0,8% στα 4.631,19 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας νωρίτερα αγγίξει το υψηλό των 4.634,33 δολαρίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Φεβρουάριο κατέγραψαν άνοδο 0,6%, στα 4.641,30 δολάρια.

Αν και η Fed αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση της 27-28 Ιανουαρίου, οι αγορές προεξοφλούν πλέον δύο μειώσεις μέσα στο 2026, εξέλιξη που παραδοσιακά ευνοεί τον χρυσό, καθώς δεν αποφέρει τόκο.

Παράλληλα, οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed συνεχίζουν να στηρίζουν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο. Οι φόβοι αυτοί εντάθηκαν μετά την έναρξη ποινικής έρευνας από την κυβέρνηση Τραμπ εις βάρος του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από πρώην επικεφαλής κεντρικών τραπεζών διεθνώς. Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι απειλές για επιβολή δασμών 25% σε χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν, καθώς και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενίσχυσαν περαιτέρω το κλίμα αβεβαιότητας.

Η Commerzbank αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού στο τέλος του 2026, τοποθετώντας την στα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η CME Group ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε προσαρμογές στα περιθώρια ασφάλισης για τα πολύτιμα μέταλλα, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αυξημένη μεταβλητότητα.

Το ασήμι σημείωσε άλμα 4,7% στα 88,95 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα κατέγραψε ιστορικό υψηλό στα 89,10 δολάρια. Όπως ανέφερε ο Χιούγκο Πασκάλ, trader πολύτιμων μετάλλων στην InProved, παρά τις ενδείξεις τεχνικής διόρθωσης, οι επενδυτές εξακολουθούν να προτιμούν ανοδικές τοποθετήσεις, προειδοποιώντας ωστόσο για έντονες βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η πλατίνα ενισχύθηκε κατά 1,9% στα 2.387,35 δολάρια ανά ουγγιά και το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 1,8%, φθάνοντας τα 1.875,35 δολάρια.