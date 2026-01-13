Ιδιαίτερα έντονο ήταν το ράλι στις τιμές των τροφίμων.

Αύξηση 2,6% κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με τις ανατιμήσεις να παραμένουν έντονες σε βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, πιέζοντας περαιτέρω τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Ιδιαίτερα έντονο ήταν το ράλι στις τιμές των τροφίμων, με τη σοκολάτα να καταγράφει άνοδο 20%, τα κρέατα να ακριβαίνουν κατά 13,1% και τα φρούτα κατά 10,6%. Αντίθετα, σημαντική αποκλιμάκωση σημειώθηκε στην τιμή του ελαιολάδου, η οποία μειώθηκε κατά 34,1%. Στον ενεργειακό τομέα, το φυσικό αέριο ήταν φθηνότερο κατά 20,1% σε ετήσια βάση, ωστόσο οι αυξήσεις σε άλλες υπηρεσίες περιόρισαν το όφελος για τα νοικοκυριά.

Ισχυρές πιέσεις συνεχίζουν να καταγράφονται στη στέγαση, καθώς τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 8,4%, ενώ άνοδο 6,6% σημείωσαν και οι δαπάνες για επισκευή και συντήρηση κατοικιών. Παράλληλα, ακριβότερα εμφανίζονται τα αεροπορικά εισιτήρια κατά 11,9% και τα πακέτα διακοπών κατά 7,2%, ενισχύοντας το κόστος μεταφορών και αναψυχής.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή προήλθε κυρίως από τις ανατιμήσεις στη διατροφή, τη στέγαση, την ένδυση και τις μεταφορές, με μερική μόνο αντιστάθμιση από τη μείωση τιμών στην ενέργεια και σε ορισμένα βασικά αγαθά. Οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη ανομοιογενή πορεία του πληθωρισμού, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά κλάδο και κατηγορία δαπάνης.