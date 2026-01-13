Οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 - κύριες και επικουρικές - θα καταβληθούν σταδιακά, ανάλογα με την κατηγορία των ασφαλισμένων και το ταμείο τους.

Με βάση τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026, αναμένονται στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2026, ενώ τα ποσά συνήθως εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, μετά τις 17:00, μέσω των ΑΤΜ.

Στα καταβαλλόμενα ποσά περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες αυξήσεις, η μειωμένη φορολογική παρακράτηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συνολικά οφέλη που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ.

Ημερομηνίες ανά κατηγορία ασφαλισμένων

Μη μισθωτοί (πρώην ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ): 27 Ιανουαρίου 2026

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 και μετά (μέσω ΟΠΣ ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως προέλευσης): 27 Ιανουαρίου 2026

Ασφαλισμένοι ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημοσίου: 29 Ιανουαρίου 2026

Υπόλοιπα ταμεία μισθωτών που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ: 29 Ιανουαρίου 2026

Προσωρινές συντάξεις στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος: 29 Ιανουαρίου 2026

Παράλληλα, συνεχίζεται η καταβολή προκαταβολής σύνταξης σε όσους αποχωρούν από την εργασία τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.