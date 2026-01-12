Η αύξηση των ορίων γίνεται μέσα σε ένα περιβάλλον όπου το IRIS έχει ήδη καταστεί υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις σε συνδυασμό με τη σύνδεση POS με τα συστήματα της ΑΑΔΕ

Από την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου οι πολίτες θα μπορούν να μεταφέρουν μεγαλύτερα ποσά απευθείας από το κινητό σε φίλους, συγγενείς ή συνεργάτες, αλλά και να εξοφλήσουν επαγγελματίες, μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS.

Πιο συγκεκριμένα αλλάζουν τα όρια μεταφορών ανάλογα με το είδος της συναλλαγής.

Το ημερήσιο όριο για μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στα 1.000 ευρώ - από 500 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα - ευθυγραμμίζοντας το με το όριο για πληρωμές προς επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, το μηνιαίο συνολικό όριο των 5.000 ευρώ για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών παραμένει, ενώ οι συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών και επιχειρήσεων πλέον δεν έχουν μηνιαίο όριο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η χρήση του συστήματος εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 68% το 2025, με 126 εκατομμύρια συναλλαγές συνολικής αξίας 11 δισ. ευρώ να πραγματοποιούνται από 4,2 εκατομμύρια πελάτες.