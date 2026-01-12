Από την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου οι πολίτες θα μπορούν να μεταφέρουν μεγαλύτερα ποσά απευθείας από το κινητό σε φίλους, συγγενείς ή συνεργάτες, αλλά και να εξοφλήσουν επαγγελματίες, μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS.
Πιο συγκεκριμένα αλλάζουν τα όρια μεταφορών ανάλογα με το είδος της συναλλαγής.
Το ημερήσιο όριο για μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στα 1.000 ευρώ - από 500 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα - ευθυγραμμίζοντας το με το όριο για πληρωμές προς επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
Παράλληλα, το μηνιαίο συνολικό όριο των 5.000 ευρώ για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών παραμένει, ενώ οι συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών και επιχειρήσεων πλέον δεν έχουν μηνιαίο όριο.
Αξίζει να σημειωθεί πως η χρήση του συστήματος εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 68% το 2025, με 126 εκατομμύρια συναλλαγές συνολικής αξίας 11 δισ. ευρώ να πραγματοποιούνται από 4,2 εκατομμύρια πελάτες.