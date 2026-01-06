Απώλειες σχεδόν 50 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2025 με καθοριστική τη μείωση δαπανών από ΗΠΑ και Γερμανία.

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου στο εννεάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την εικόνα που μετέφεραν εδώ και μήνες οι επαγγελματίες του τουρισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 139,8 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 189,7 εκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Πρόκειται για μείωση κατά 49,9 εκατομμύρια ευρώ σε απόλυτους αριθμούς, που αντιστοιχεί σε πτώση της τάξης του 26,3%.

Η χρονιά ξεκίνησε με συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς στο πρώτο τρίμηνο του 2025 οι εισπράξεις ανήλθαν στα 7,3 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 1,7 εκατομμύρια ευρώ ή ποσοστό 30,4% σε σύγκριση με τα 5,6 εκατομμύρια ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2024.

Ωστόσο, το θετικό αυτό ξεκίνημα δεν είχε συνέχεια. Στο εξάμηνο οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 50,3 εκατομμύρια ευρώ, παραμένοντας ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με το 2024, γεγονός που σήμανε μηδενική μεταβολή και ουσιαστική απώλεια δυναμικής σε σχέση με την αρχή του έτους.

Το αρνητικό κλίμα αποτυπώθηκε πλήρως στο εννεάμηνο, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες κυρίως των επιχειρήσεων εστίασης και των τουριστικών καταστημάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καθοριστικό ρόλο στη συνολική πτώση έπαιξε η σημαντική μείωση των δαπανών από βασικές αγορές. Οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ δαπάνησαν το εννεάμηνο του 2025 συνολικά 28,3 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 50,2 εκατομμυρίων ευρώ το 2024.

Η μείωση ανέρχεται σε 21,9 εκατομμύρια ευρώ ή ποσοστό 43,6%, αποτελώντας τη μεγαλύτερη απώλεια για την Περιφέρεια. Πτώση καταγράφηκε και από τη γερμανική αγορά, με τις εισπράξεις να διαμορφώνονται στα 9,1 εκατομμύρια ευρώ από 11,5 εκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο πριν, δηλαδή μείωση 2,4 εκατομμυρίων ευρώ ή 20,9%.

Αντίθετα, αύξηση παρουσίασαν οι δαπάνες των τουριστών από την Μεγάλη Βρετανία, που έφθασαν τα 32,3 εκατομμύρια ευρώ από 30 εκατομμύρια ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο 2,3 εκατομμυρίων ευρώ ή 7,7%.

Ακόμη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται από τους Τούρκους τουρίστες, όπου οι δαπάνες αυξήθηκαν στα 0,6 εκατομμύρια ευρώ από 0,2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 0,4 εκατομμύρια ευρώ ή ποσοστό 200%, αν και σε χαμηλή ακόμη απόλυτη βάση.

Το Βόρειο Αιγαίο συγκαταλέγεται στις ελάχιστες Περιφέρειες της χώρας που κατέγραψαν μείωση εισπράξεων στο εννεάμηνο του 2025. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και η Κρήτη, όπου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν στα 3.762,9 εκατομμύρια ευρώ από 4.078,8 εκατομμύρια ευρώ το 2024, καταγράφοντας απώλειες 315,9 εκατομμυρίων ευρώ ή ποσοστό 7,7%.

Στον αντίποδα, η Αττική κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο, με τις εισπράξεις να φθάνουν τα 4.321,4 εκατομμύρια ευρώ από 3.487,7 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση 833,7 εκατομμυρίων ευρώ ή 23,9%. Στο Νότιο Αιγαίο οι εισπράξεις αυξήθηκαν στα 6.057,3 εκατομμύρια ευρώ από 5.077,5 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 979,8 εκατομμυρίων ευρώ ή 19,3%. Αύξηση παρουσίασε και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με εισπράξεις 415,9 εκατομμυρίων ευρώ έναντι 344 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή αύξηση 71,9 εκατομμυρίων ευρώ ή 20,9%.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν στα 19.187,9 εκατομμύρια ευρώ, από 17.649,5 εκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η αύξηση ανέρχεται σε 1.538,4 εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 8,72%.

Η δαπάνη ανά διανυκτέρευση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη της δαπάνης ανά διανυκτέρευση στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Για τους Τούρκους τουρίστες, η μέση δαπάνη διαμορφώθηκε στα 68,6 ευρώ, αυξημένη κατά 2,3 ευρώ ή 3,5% σε σχέση με τα 66,3 ευρώ του 2024. Μένει να φανεί αν στο σύνολο του έτους θα επαναληφθεί η εικόνα του τελευταίου τριμήνου του 2024, όταν η δαπάνη ανά διανυκτέρευση είχε εκτιναχθεί στα 202 ευρώ. Οι Γερμανοί επισκέπτες μείωσαν σημαντικά τη δαπάνη τους, η οποία έπεσε στα 70,9 ευρώ από 105,6 ευρώ, καταγράφοντας μείωση 34,7 ευρώ ή 32,9%. Αντίθετα, οι Βρετανοί αύξησαν την ημερήσια δαπάνη στα 90,9 ευρώ από 77,3 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 13,6 ευρώ ή 17,6%. Οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση, με τη δαπάνη ανά διανυκτέρευση να μειώνεται στα 47,5 ευρώ από 86,1 ευρώ, δηλαδή κατά 38,6 ευρώ ή 44,8%.

Τα στοιχεία της έρευνας της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελούν μια λεπτομερή ακτινογραφία της τουριστικής κίνησης ανά Περιφέρεια για το 2025 και απαιτούν περαιτέρω ανάλυση για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Η πρώτη εικόνα, πάντως, δείχνει ότι καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα καταγράφονται στις περιοχές με πιο ανταγωνιστικό και πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν. Παράλληλα, τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι οι Ευρωπαίοι τουρίστες αρχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρότερες οικονομικές πιέσεις, στοιχείο που αναμένεται να επηρεάσει τις επιλογές τους τα επόμενα χρόνια. Με διαφορετικούς όρους φαίνεται να λειτουργεί η τουρκική αγορά, η οποία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, διαθέτει περιθώρια να συμβάλει πολύ περισσότερο στις οικονομίες των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Πηγή stonisi.gr