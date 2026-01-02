Ο βρετανικός χρηματιστηριακός δείκτης FTSE 100 κατέγραψε την Παρασκευή ένα ιστορικό ορόσημο, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ψυχολογικό επίπεδο των 10.000 μονάδων, καθώς ξεκίνησαν οι πρώτες συναλλαγές του νέου έτους. Η κίνηση αυτή ήρθε ως συνέχεια της ιδιαίτερα ισχυρής πορείας του 2025, ενισχύοντας το θετικό κλίμα στις αγορές του Λονδίνου.

Στις 10:00 το πρωί ώρα Λονδίνου, ο δείκτης των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου βρισκόταν 0,5% υψηλότερα, στις 9.983,85 μονάδες, έχοντας νωρίτερα, γύρω στις 9:00, διασπάσει προσωρινά το φράγμα των 10.000 μονάδων. Παρά τον συμβολικό χαρακτήρα του επιπέδου αυτού, αναλυτές προειδοποιούν ότι η διατήρησή του θα εξαρτηθεί από τη σταθερότητα των θεμελιωδών μεγεθών της αγοράς.

Η μετοχή της Metlen που μετέχει στον FTSE καταγράφει άνοδο, διαπραγματευόμενη στα 44,25 ευρώ, ακολουθώντας το ευρύτερο ανοδικό κλίμα.

Το θετικό κλίμα επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX Europe 600 να ενισχύεται κατά περίπου 0,5%, καθώς οι περισσότερες μεγάλες αγορές και κλάδοι κινήθηκαν ανοδικά. Η άνοδος έρχεται μετά την επιστροφή των επενδυτών από την αργία της Πρωτοχρονιάς και ακολουθεί μια χρονιά ισχυρών αποδόσεων, αφού ο δείκτης είχε σημειώσει σχεδόν 16% άνοδο το 2025, με αιχμή τις τραπεζικές μετοχές και την αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη.

Κέρδη κατέγραψαν επίσης οι μεταλλευτικές και οι αμυντικές μετοχές, με εταιρείες όπως η Thyssenkrupp, η Kongsberg Group, η Saab και η Rolls-Royce να ενισχύονται σημαντικά. Παράλληλα, τα πολύτιμα μέταλλα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία από το περασμένο έτος, με τον χρυσό και το ασήμι να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, έχοντας καταγράψει τις καλύτερες ετήσιες επιδόσεις τους από το 1979.

Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σκαρφάλωσε σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ αγορές όπως της Ιαπωνίας και της ηπειρωτικής Κίνας παρέμειναν κλειστές λόγω αργιών. Την ίδια ώρα, τα προθεσμιακά συμβόλαια της Wall Street κινήθηκαν ανοδικά, προμηνύοντας θετικό άνοιγμα για τις αμερικανικές αγορές.