Μία σημαντική εξέλιξη για την ελληνική αγορά ενέργειας και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη καταγράφηκε με την άφιξη στην Αλεξανδρούπολη του πρώτου φορτίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αμερικανικής προέλευσης, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών της βουλγαρικής αγοράς. Το φορτίο παραλήφθηκε στο FSRU Αλεξανδρούπολης από τη Metlen, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στις διασυνοριακές ροές LNG και ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικού ενεργειακού κόμβου στην περιοχή.

Πρόκειται για το πρώτο φορτίο LNG αμερικανικής προέλευσης που εισάγεται μέσω της Αλεξανδρούπολης με τελικό προορισμό τη Βουλγαρία, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της υποδομής για τη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων εφοδιασμού. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια και η μείωση της εξάρτησης από μονομερείς προμηθευτές αποτελούν κεντρικές προτεραιότητες για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Metlen, ως ο μεγαλύτερος ιδιώτης καταναλωτής και έμπορος φυσικού αερίου στην Ελλάδα και ένας από τους ισχυρότερους εισαγωγείς LNG στη χώρα, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση κρίσιμων ενεργειακών διαδρομών από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ευρύτερα τα Βαλκάνια. Με τη συγκεκριμένη παράδοση, ενισχύεται περαιτέρω η θέση της Ελλάδας ως πύλης εισόδου LNG για την περιοχή.

Σε δήλωσή του, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Chief Executive Director, International Energy Supply & Trading της Metlen, χαρακτήρισε την άφιξη του φορτίου «σημαντικό ορόσημο» για την εταιρεία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όπως τόνισε, η εισαγωγή του πρώτου αμερικανικού φορτίου LNG στο FSRU Αλεξανδρούπολης με προορισμό τη βουλγαρική αγορά ενισχύει περαιτέρω την ηγετική θέση της Metlen στις εισαγωγές LNG στην περιοχή.

Υπενθύμισε ότι η εταιρεία προμηθεύει σταθερά την ελληνική αγορά από το 2010, ενώ το 2018 ήταν η πρώτη που εισήγαγε LNG μέσω της Ρεβυθούσσας και το εξήγαγε στη Βουλγαρία, ανοίγοντας έναν νέο ενεργειακό διάδρομο. Όπως σημείωσε, με το φορτίο αμερικανικής προέλευσης για τη βουλγαρική αγορά, η μακροχρόνια συνεργασία με τη Bulgargaz ενισχύεται ακόμη περισσότερο, συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια με όρους αξιοπιστίας και ανταγωνιστικότητας.

Η συνεργασία της Metlen με τη Bulgargaz συγκαταλέγεται στις πιο σταθερές διασυνοριακές ενεργειακές σχέσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας ξεκινήσει το 2018 με τις πρώτες ροές φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία. Έκτοτε, έχει εξελιχθεί σε στρατηγική σχέση προμήθειας LNG, φυσικού αερίου και ολοκληρωμένων ενεργειακών υπηρεσιών, αξιοποιώντας τη διεθνή παρουσία και την τεχνογνωσία της ελληνικής εταιρείας.

Σήμερα, η Metlen καλύπτει περίπου το 35% της συνολικής ζήτησης φυσικού αερίου σε Ελλάδα και Βουλγαρία και σχεδόν το 50% των συνολικών εισαγωγών LNG της Ελλάδας μέσω του τερματικού της Ρεβυθούσσας. Παράλληλα, δραστηριοποιείται ως προμηθευτής LNG και φυσικού αερίου σε αγορές της λεκάνης του Ατλαντικού, της Βορειοδυτικής Ευρώπης και της Μεσογείου, ενισχύοντας διαρκώς το χαρτοφυλάκιό της με νέες συμφωνίες προμήθειας.

Η άφιξη του πρώτου αμερικανικού φορτίου LNG στην Αλεξανδρούπολη για τη βουλγαρική αγορά επιβεβαιώνει, έτσι, τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη των Βαλκανίων και τη Metlen ως βασικό πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.