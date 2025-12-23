Τον Ιανουάριο του 2025 η χρυσή λίρα ήταν γύρω στα 580€ και έχει πάει στα 1.000 € και δεν είναι μόνο ο χρυσός, είναι και η πλατίνα, είναι και το ασήμι.

Η περίφημη χρυσή λίρα Αγγλίας παραμένει εδώ και πέντε αιώνες ένα από τα πιο εμβληματικά νομίσματα διεθνώς, με την τιμή της, την περίοδο αυτή να έχει φτάσει τα 1.000 ευρώ. Η τιμή είναι εντυπωσιακά αυξημένη, σε σχέση με τα περίπου 600 ευρώ που κόστιζε το 2024, εξέλιξη που αντανακλά την ισχυρή ανοδική πορεία του χρυσού.

Στην Ελλάδα, η αγορά χρυσών λιρών γίνεται επίσημα κυρίως μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία ελέγχει περίπου το 60% των συναλλαγών, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος καλύπτει το υπόλοιπο. Η τιμολόγηση κάθε λίρας γίνεται από ειδικούς που αξιολογούν παράγοντες όπως η κατάστασή της, η χρονολογία και η σειρά έκδοσης. Συνολικά, η εγχώρια αγορά – θεσμική και ανεπίσημη – εκτιμάται ότι πλησιάζει τα 5 δισ. ευρώ.

Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ

Ο εκτιμητής λιρών, κος Χρήστος Πουλόγλου, μίλησε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε: «Σήμερα έσπασε το φράγμα των 1.000 ευρώ η χρυσή λίρα. 122.500 ευρώ το κιλό και 120% συνολική αύξηση για το έτος 2025. Είναι ρεκόρ. Λέγαμε ότι δεν θα σταματήσει εδώ, ότι αυτό έχει συνέχεια και είναι μόνο προς τα πάνω πλέον.

Τον Ιανουάριο του 2025 η χρυσή λίρα ήταν γύρω στα 580€ και έχει πάει στα 1.000 € και δεν είναι μόνο ο χρυσός, είναι και η πλατίνα, είναι και το ασήμι. Το ασήμι έχει 120% αύξηση, είναι τρομακτική αύξηση και είναι και λογικό γιατί πλέον ο κόσμος σιγά-σιγά δεν θα μπορεί να αγοράζει χρυσό και θα καταφύγει στο ασήμι. Στο ασήμι μπορεί να αγοράσει είτε πλάκες του κιλού είτε νομίσματα της ουγκιάς. Τον Ιανουάριο κόστιζε ένα τέτοιο νόμισμα 30 με 35€ και τώρα μιλάμε για 75 € πώληση.

Αυτή τη στιγμή κάποιος μπορεί να πουλήσει μια λίρα γύρω τα 860€ και αν θέλει να αγοράσει μια χρυσή λίρα από την τράπεζα είναι 1.000€».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο χρυσός «σπάει» κάθε ρεκόρ - Στα 4.520 δολάρια με κέρδη 70% από τις αρχές του έτους

Ο χρυσός σημειώνει σήμερα νέο ιστορικό ρεκόρ, φτάνοντας για πρώτη φορά τα 4.520 δολάρια ανά ουγγιά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως κατεξοχήν ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας. Από τις αρχές του 2025 η τιμή του έχει ενισχυθεί κατά περίπου 70%, με αναλυτές να εκτιμούν ότι η τρέχουσα άνοδος ενδέχεται να αποδειχθεί ισχυρότερη ακόμη και από εκείνη του 1979.

Η έντονη στροφή των επενδυτών προς τα πολύτιμα μέταλλα αποδίδεται στην κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, που ωθεί τις αγορές σε αναζήτηση ασφάλειας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πιέσεις της Ουάσιγκτον προς τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, καθώς και η επίθεση της Ουκρανία σε δεξαμενόπλοιο του σκιώδους στόλου της Ρωσία. Την ίδια στιγμή, οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως αυξάνουν τα αποθέματά τους σε χρυσό, επιδιώκοντας μεγαλύτερη διαφοροποίηση, καθώς η αγορά προεξοφλεί ότι η Federal Reserve θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Το σημερινό ράλι του χρυσού συνδέεται άμεσα με τις προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ. Η υποτονική αύξηση των προσλήψεων και η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τον Νοέμβριο ενισχύουν το σενάριο νέας νομισματικής χαλάρωσης εντός του 2026, εξέλιξη που παραδοσιακά λειτουργεί υποστηρικτικά για τον χρυσό.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η αποδυνάμωση του δολαρίου, η οποία καθιστά το πολύτιμο μέταλλο πιο προσιτό για επενδυτές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως επισημαίνει ο Νίκολας Φράπελ, επικεφαλής της ABC Refinery στο Σίδνεϊ, οι βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν την αγορά παραμένουν η προοπτική νέων μειώσεων στο κόστος δανεισμού και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ιδίως όσες σχετίζονται με την Ουκρανία και τη νέα στρατηγική ασφαλείας της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ.

Από την αρχή του έτους, η συνολική άνοδος του χρυσού προσεγγίζει το 70%, με διαδοχικές υπερβάσεις σημαντικών ψυχολογικών ορίων, αρχικά των 3.000 και στη συνέχεια των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά, ενισχύοντας το θετικό κλίμα στην αγορά.

Ακόμη πιο έντονη είναι η ανοδική πορεία του ασημιού, το οποίο έχει καταγράψει κέρδη 138% από τις αρχές του έτους και στη χθεσινή συνεδρίαση ενισχύθηκε κατά 3,3%, αγγίζοντας το ιστορικό υψηλό των 69,44 δολαρίων ανά ουγγιά. Η κίνηση αποδίδεται τόσο σε κερδοσκοπικές εισροές όσο και σε προβλήματα προσφοράς, ιδιαίτερα μετά την επίθεση σορταρίσματος που δέχθηκε τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ο όγκος των προθεσμιακών συμβολαίων στην αγορά της Σαγκάη αυξήθηκε αισθητά στις αρχές Δεκεμβρίου, φτάνοντας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την περίοδο της έντονης έλλειψης πριν από δύο μήνες.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η εικόνα της πλατίνας, η οποία ενισχύεται κατά 125% από τις αρχές του έτους και συνεχίζει ανοδικά. Η ζήτηση τροφοδοτείται από τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές που συγκεντρώνουν μεγάλες ποσότητες του μετάλλου για αντιστάθμιση κινδύνου απέναντι σε πιθανές νέες επιπτώσεις από τους δασμούς των ΗΠΑ, ενώ αυξημένες εισαγωγές καταγράφονται και από την Κίνα.