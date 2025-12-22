Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου έκλεισε στις 2.127,2 μονάδες.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε σήμερα σε υψηλά επίπεδα 15ετίας.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.127,2 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,70%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 223,7 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο του τζίρου, περίπου 42 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές, με το μεγαλύτερο μέρος να εντοπίζεται στη Eurobank. Ο συνολικός όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 40,7 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 86 μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με άνοδο, 46 με πτώση και 71 παρέμειναν αμετάβλητες.

Το σημερινό κλείσιμο συνιστά το υψηλότερο κλείσιμο εντός του 2025 και το υψηλότερο των τελευταίων 15 ετών, με την αγορά να απέχει πλέον μικρή απόσταση από το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2.135,29 μονάδων που είχε καταγραφεί στις 14 Αυγούστου.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 0,84% στις 5.376,67 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε κατά 0,37% στις 2.809,03 μονάδες, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην αποκοπή του έκτακτου μερίσματος της Ελλάκτωρ.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,42% και έκλεισε στις 2.359,55 μονάδες, δίνοντας τον βασικό τόνο της ανόδου.

Στο ταμπλό, η Eurobank βρέθηκε στην πρώτη θέση του τζίρου με 55,6 εκατ. ευρώ και έκλεισε στα 3,53 ευρώ με άνοδο 1,58%. Η Πειραιώς ακολούθησε με συναλλαγές 40,4 εκατ. ευρώ, κλείνοντας στα 7,04 ευρώ με άνοδο 0,28%. Η Alpha Bank σημείωσε άνοδο 3,61% στα 3,62 ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 0,75% στα 13,52 ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι μετοχές των διυλιστηρίων, ενώ θετική συμβολή στον Γενικό Δείκτη είχαν, μεταξύ άλλων, οι ΔΕΗ, Τιτάν και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Αντίθετα, πιέσεις καταγράφηκαν στη Metlen, ενώ η Coca Cola κινήθηκε πτωτικά και επηρέασε αρνητικά τη διαμόρφωση του δείκτη.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Motor Oil έκλεισε με άνοδο 2,47% στα 31,48 ευρώ και η Helleniq Energy με άνοδο 1,72% στα 8,56 ευρώ. Η Jumbo ενισχύθηκε κατά 1,8% στα 28,26 ευρώ, ενώ η Τιτάν έκλεισε στα 50,40 ευρώ με άνοδο 1,51%. Αντίθετα, η Cenergy υποχώρησε κατά 2,46% στα 15,46 ευρώ και η Coca Cola κατά 1,12% στα 44 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Ελλάκτωρ κατέγραψε πτώση 23,51% στα 1,36 ευρώ, καθώς διαπραγματευόταν χωρίς το έκτακτο μέρισμα των 0,50 ευρώ ανά μετοχή. Αντίθετα, ο ΟΛΘ έκλεισε με άνοδο 4,07% στα 38,40 ευρώ, η Dimand με άνοδο 2,9% στα 10,80 ευρώ και η Autohellas με άνοδο 2,22% στα 11,96 ευρώ.