Για πρώτη φορά ο χρυσός ξεπέρασε σήμερα Δευτέρα το επίπεδο των 4.400 δολαρίων ανά ουγγιά, καθώς οι αγορές προεξοφλούν περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων από τη Fed ενώ παράλληλα υπάρχει ισχυρή ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, με το ασήμι επίσης να καταγράφει ράλι, φθάνοντας σε ιστορικό υψηλό.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 1,4% στα 4.397,16 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έσπασε το φράγμα των 4.400 δολαρίων για να φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 4.400,29 δολαρίων νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Η τιμή spot του ασημιού σημείωσε άνοδο 3,3% για να φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 69,44 δολαρίων.

Ο χρυσός έχει ενισχυθεί κατά 67% φέτος, σπάζοντας πολλά ρεκόρ και ξεπερνώντας τα ορόσημα των 3.000 και 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά, ενώ οδεύει προς το μεγαλύτερα ετήσια κέρδη του από το 1979.

Το ασήμι έχει σημειώσει άνοδο 138% σε ετήσια βάση.

Ως ασφαλές καταφύγιο, ο χρυσός έχει υποστηριχθεί από τις αυξημένες γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις, τις σταθερές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και τις προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια το επόμενο έτος.

Ένα πιο αδύναμο δολάριο έχει δώσει περαιτέρω ώθηση, καθιστώντας το μέταλλο φθηνότερο για τους αγοραστές του εξωτερικού.

Οι αγορές προβλέπουν δύο μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ για το επόμενο έτος, παρά τις προειδοποιήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve). Τα μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός, τείνουν να επωφελούνται σε περιβάλλοντα χαμηλότερων επιτοκίων.

Με πληροφορίες από Reuters