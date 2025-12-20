Αν ένας ενήλικος πολίτης τρίτης χώρας δηλώσει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα για τρεις ημέρες, το ελάχιστο ποσό που αντιστοιχεί είναι 189 ευρώ, καθώς υπολογίζονται 63 ευρώ για κάθε ημέρα.

Με νέα κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται εκ νέου το ελάχιστο ποσό χρημάτων που πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει ένας πολίτης τρίτης χώρας, προκειμένου να εισέλθει και να παραμείνει προσωρινά στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το απαιτούμενο ημερήσιο ποσό ορίζεται στα 63 ευρώ για κάθε ημέρα παραμονής, ενώ για διαμονή έως πέντε ημέρες προβλέπεται κατώτατο συνολικό όριο 378 ευρώ. Για ανήλικους επισκέπτες τα ποσά μειώνονται κατά 50%, ενώ η απόφαση δεν εφαρμόζεται σε όσους εισέρχονται στη χώρα με εθνική θεώρηση (national visa) .

Στην πράξη, η απόφαση ορίζει με πιο ξεκάθαρο και επικαιροποιημένο τρόπο το πλαίσιο της λεγόμενης «οικονομικής επάρκειας» των επισκεπτών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρμόδιες αρχές, κατά τον έλεγχο εισόδου, μπορούν να ζητούν από τον επισκέπτη να αποδείξει ότι διαθέτει τα ελάχιστα αυτά χρήματα, ώστε να καλύψει βασικά έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα. Με την ίδια απόφαση καταργείται η αντίστοιχη ρύθμιση του 2007, η οποία ίσχυε μέχρι σήμερα, προσαρμόζοντας τα ποσά στις σημερινές οικονομικές συνθήκες .

Για παράδειγμα, αν ένας ενήλικος πολίτης τρίτης χώρας δηλώσει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα για τρεις ημέρες, το ελάχιστο ποσό που αντιστοιχεί είναι 189 ευρώ, καθώς υπολογίζονται 63 ευρώ για κάθε ημέρα. Αν η παραμονή είναι πέντε ημέρες, τότε εφαρμόζεται το κατώτατο συνολικό όριο των 378 ευρώ, ακόμη κι αν ο ημερήσιος υπολογισμός οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Στην περίπτωση που κάποιος δηλώσει επταήμερη παραμονή, το απαιτούμενο ποσό αυξάνεται αναλογικά και φτάνει τα 441 ευρώ.

Η ρύθμιση διαφοροποιείται όταν πρόκειται για ανήλικους επισκέπτες. Αν, για παράδειγμα, ένα παιδί από τρίτη χώρα ταξιδεύει με την οικογένειά του και θα μείνει στην Ελλάδα για τέσσερις ημέρες, το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό μειώνεται στο μισό, δηλαδή 31,5 ευρώ ανά ημέρα. Έτσι, για τέσσερις ημέρες, το συνολικό ποσό για τον ανήλικο διαμορφώνεται στα 126 ευρώ. Αν ο ίδιος χρόνος παραμονής αφορά έναν ενήλικο, το αντίστοιχο ποσό είναι 252 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε μια πιο σύνθετη περίπτωση, αν ένας ενήλικος και ένα ανήλικο παιδί ταξιδεύουν μαζί για τέσσερις ημέρες, το συνολικό ποσό που προκύπτει είναι το άθροισμα των δύο υπολογισμών. Ο ενήλικος χρειάζεται να αποδείξει 252 ευρώ και το ανήλικο 126 ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό απαιτούμενο ποσό να ανέρχεται στα 378 ευρώ.