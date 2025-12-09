Οι έλεγχοι που αφορούν ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ δεν πρέπει να συγχέονται με τη διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων του Ε9.

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία ελέγχων στο Μέτρο 23 έδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις ανησυχίες που προέκυψαν από παραγωγούς σχετικά με τις δεσμευμένες δηλώσεις. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος πραγματοποιήθηκε με βάση τα στοιχεία του Ε9, ώστε να συγκριθεί η έκταση που δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη με την έκταση που καταχωρήθηκε στην αίτηση ΟΣΔΕ 2024.

Δηλώσεις ιδιοκτητών ή ενοικιαστών δεσμεύθηκαν όταν καταγράφηκε απόκλιση μεγαλύτερη των 5 στρεμμάτων ανάμεσα στις δύο καταχωρήσεις. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζει ότι, για όσες δηλώσεις έχουν δεσμευθεί, οι παραγωγοί θα πληρωθούν στο τέλος Δεκεμβρίου, εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι που αφορούν ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ είναι ανεξάρτητοι και δεν συνδέονται με το συγκεκριμένο ζήτημα του Μέτρου 23.

{https://exchange.glomex.com/video/v-detg3oxhz3k9?integrationId=40599y14juihe6ly}