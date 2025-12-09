Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων άφησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου και την ανάγκη άμεσης επανέναρξης ουσιαστικού διαλόγου μίλησε στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, σε συνέντευξή του στον Γιώργο Σιαδήμα.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι «ο θυμός των αγροτών είναι εν μέρει δικαιολογημένος», αποδίδοντας τις καθυστερήσεις στο «χρόνιο πρόβλημα λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι η διαδικασία των πληρωμών έχει ήδη επιταχυνθεί: την προηγούμενη εβδομάδα καταβλήθηκε η βασική ενίσχυση και μια σειρά προγραμμάτων, ενώ χθες εξοφλήθηκε το Μέτρο 23, συνολικού ύψους 178,5 εκατ. ευρώ, το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά λόγω χαμηλών τιμών και μειωμένης παραγωγής το 2024.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του προγράμματος αυτόχθονων φυλών για 1.100 παραγωγούς, ύψους 18 εκατ. ευρώ. Σταδιακά, εντός των επόμενων ημερών, θα καταβληθούν και οι ενισχύσεις για βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία. Για την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται η εξόφληση του υπόλοιπου 30% της βασικής ενίσχυσης, η αναδιανεμητική, καθώς και οι πληρωμές του προγράμματος νέων αγροτών. Ο ΕΛΓΑ, επίσης, αναμένεται να καταβάλει 120 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις από παγετό και χαλαζοπτώσεις του 2025, καθώς και το 60% της προκαταβολής για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τον κ. Κέλλα, «οι συνολικές πληρωμές έως το τέλος Δεκεμβρίου θα υπερβούν το 1,2 δισ. ευρώ».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους κτηνοτρόφους, επισημαίνοντας ότι ολοκληρώνεται και η έκτακτη ενίσχυση ζωοτροφών ύψους 22 εκατ. ευρώ, καθώς και το μηνιαίο επίδομα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για όσους έχασαν τα κοπάδια τους.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων

Σε ό,τι αφορά το κόστος παραγωγής, ο υφυπουργός υπενθύμισε τις σημαντικές παρεμβάσεις της προηγούμενης χρονιάς, όπως:

την καθιέρωση αγροτικού ρεύματος στα 9,2 λεπτά/KWh,

και τη νομοθέτηση της επιστροφής ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, για πρώτη φορά το 2023, με τετραμηνιαίες καταβολές.

Όπως είπε, εξετάζεται η παράταση του μειωμένου τιμολογίου στο ρεύμα, ενώ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης «στα 7 λεπτά» ανά κιλοβατώρα, εφόσον δικαιολογείται από το κόστος παραγωγής.

Για τις εκκρεμότητες στο αγροτικό πετρέλαιο, παραδέχθηκε ότι «χιλιάδες παραγωγοί δεν έλαβαν μέρος ή ολόκληρη την επιστροφή ΕΦΚ» λόγω τεχνικού σφάλματος, σημειώνοντας πως η ΑΑΔΕ έχει ήδη εντοπίσει τη λύση και θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση άμεσα.

Αναπροσαρμογή ποσοτήτων πετρελαίου ανά καλλιέργεια

Ο κ. Κέλλας επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επανυπολογισμού των ποσοτήτων πετρελαίου ανά στρέμμα, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες κάθε καλλιέργειας.

«Οι τιμές αυτές είναι παλιές, σχεδόν δεκαετίας. Η αρμόδια επιτροπή ήδη το εξετάζει και θα γίνουν αλλαγές», τόνισε, προσθέτοντας πως αυτό το ζήτημα θα συζητηθεί εκτενώς με τους αγρότες.

Κάλεσμα για οργανωμένο διάλογο – Καταδίκη των επεισοδίων στην Κρήτη

Ο υφυπουργός επανέλαβε την πρόσκληση του πρωθυπουργού για θεσμικό διάλογο με τους εκπροσώπους των αγροτών, ζητώντας «μια συντονισμένη και αντιπροσωπευτική επιτροπή από όλα τα μπλόκα» ώστε να εξεταστούν συγκεκριμένα αιτήματα.

Παράλληλα, καταδίκασε τα επεισόδια στην Κρήτη, σημειώνοντας:

«Αυτές οι εικόνες δεν αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των αγροτών. Πρόκειται για εργαζόμενους, οικογενειάρχες· τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στη σύγχρονη Ελλάδα».

