Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι από σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, οι επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, στα καθεστώτα της Μεταποίησης Α’ και Β’ Κύκλου, του Τουρισμού Α’ και Β’ Κύκλου, της Αγροδιατροφής και της Γενικής Επιχειρηματικότητας 360°, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αίτημα ελέγχου.
Βασικοί στόχοι του νόμου
- Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός: Στήριξη επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική.
- Πράσινη μετάβαση: Προώθηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
- Ενίσχυση της απασχόλησης: Δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως με εξειδικευμένο προσωπικό.
- Περιφερειακή ανάπτυξη: Στήριξη των λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας.
- Βελτίωση ανταγωνιστικότητας: Ενίσχυση τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας.