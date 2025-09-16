Παράλληλα, θεσμοθετείται ετήσιος δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό 10% έως 20% των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους

Σε νέα φάση περνούν οι έλεγχοι των αναπτυξιακών νόμων, καθώς με δύο αποφάσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, εισάγεται για πρώτη φορά η υποχρέωση ετήσιας παρακολούθησης για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους του 2004, του 2011, του 2016 και του 2022.

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, οι επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο στις αρμόδιες υπηρεσίες τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους, μαζί με την εγκριτική απόφαση υπαγωγής. Η προθεσμία για την κατάθεση των στοιχείων είναι δύο μήνες από τη συμπλήρωση κάθε έτους λειτουργίας της επένδυσης, ενώ η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) ή του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ-Επ), ώστε να διασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια.

Παράλληλα, θεσμοθετείται ετήσιος δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό 10% έως 20% των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους. Ο έλεγχος αυτός αφορά την επαλήθευση της νόμιμης λειτουργίας, των οικονομικών μεγεθών, των θέσεων εργασίας, της παραγωγικής δυναμικότητας και της τήρησης των ειδικών όρων που προβλέπονται στις εγκριτικές αποφάσεις.

Το πλαίσιο κυρώσεων ενισχύεται, καθώς για την περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής στοιχείων προβλέπεται επιβολή προστίμων, προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους όρους των επενδυτικών ενισχύσεων.

Επιπλέον, συστήνονται Τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου, οι οποίες θα επανεξετάζουν δειγματοληπτικά σε ποσοστό 30% επενδυτικά σχέδια που έχουν πιστοποιηθεί από ορκωτούς λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες. Οι επιτροπές αυτές οφείλουν να ολοκληρώνουν τον έλεγχο εντός 45 ημερών από τη συγκρότησή τους, ενώ σε περιπτώσεις σοβαρών αποκλίσεων οι υποθέσεις θα παραπέμπονται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, με το ενδεχόμενο επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αποφάσεις του υπουργείου Ανάπτυξης αποτελούν, σύμφωνα με την ηγεσία του, ένα ακόμα βήμα για τη θωράκιση του συστήματος κρατικών ενισχύσεων και την εξασφάλιση της ορθής αξιοποίησης των δημόσιων πόρων. Όπως υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος, «οφείλουμε να κάνουμε πράξη τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ώστε τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που φέρνουν θέσεις εργασίας και ισχυρή ανάπτυξη στον τόπο».