Οι προειδοποιήσεις του ΟΟΣΑ αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο βάρος καθώς συνδέονται άμεσα με τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σε έκθεσή του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα, αναφέρεται και στην Ελλάδα δίνοντας έμφαση στις μεταρρυθμίσεις που θεωρεί κρίσιμες για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής και τη θωράκιση της οικονομίας έναντι μελλοντικών κινδύνων. Παρότι αναγνωρίζει ότι η χώρα κινείται σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης, ο Οργανισμός προειδοποιεί πως οι παθογένειες που σχετίζονται με το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού και το δημογραφικό μπορούν να ανακόψουν αυτήν την πορεία, εάν δεν αντιμετωπιστούν αποφασιστικά.

Κεντρική προειδοποίηση αποτελεί η ανάγκη επιτάχυνσης της βελτίωσης του κανονιστικού πλαισίου. Ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί υψηλά κανονιστικά βάρη για τις επιχειρήσεις, τα οποία περιορίζουν τον ανταγωνισμό και αναστέλλουν τις επενδύσεις. Καλεί την κυβέρνηση να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειες απλοποίησης των διαδικασιών, επισημοποιώντας και επιταχύνοντας την αναθεώρηση υφιστάμενων κανονισμών και διασφαλίζοντας ότι κάθε νέα νομοθεσία θα προκύπτει μετά από ουσιαστική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν σε επαγγελματικές υπηρεσίες, όπως στους συμβολαιογράφους και τους δικηγόρους, οι οποίοι –κατά τον Οργανισμό– εξακολουθούν να λειτουργούν ανασταλτικά στην ανταγωνιστικότητα.

Εξίσου έντονη είναι η προειδοποίηση για τις ελλείψεις δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, οι οποίες αναμένεται να ενταθούν λόγω της δημογραφικής γήρανσης. Ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι χωρίς μια ουσιαστική αναδιάρθρωση των πολιτικών απασχόλησης προς την κατεύθυνση της επαγγελματικής κατάρτισης και της συμβουλευτικής για ανέργους, η ελληνική οικονομία θα δυσκολευτεί να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό. Η διασφάλιση ποιοτικών προγραμμάτων κατάρτισης, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό μέσω καλύτερης πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, αποτελεί –κατά τον Οργανισμό– κεντρική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι προειδοποιήσεις του ΟΟΣΑ αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο βάρος καθώς συνδέονται άμεσα με τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ο Οργανισμός εκτιμά ότι οι μελλοντικές δαπάνες θα αυξηθούν σημαντικά λόγω κλιματικής αλλαγής, επενδυτικών αναγκών και γήρανσης του πληθυσμού, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Χωρίς στοχευμένες μεταρρυθμίσεις, σημειώνει, η ελληνική οικονομία κινδυνεύει να χάσει το σημερινό θετικό momentum και να δει το χρέος της να πιέζεται εκ νέου.