Ο Κυριάκος Πιερρακάκης προειδοποίησε ότι η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων κινδυνεύει να εξελιχθεί στη «μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία της γενιάς μας», εάν δεν προχωρήσει λόγω εθνικών επιφυλάξεων.

Μήνυμα υπέρ της ενοποίησης των ευρωπαικών κεφαλαιαγορών έστειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σε συζήτηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Euronext Στεφάν Μπουζνά, στο πλαίσιο του επενδυτικού roadshow της Morgan Stanley στο Λονδίνο.

Ο υπουργός τόνισε ότι η ουσιαστική ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων δεν αποτελεί απλώς ζήτημα θεσμικών παρεμβάσεων, αλλά προϋποθέτει μια βαθύτερη αλλαγή νοοτροπίας που θα επιτρέψει την επιτάχυνση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών, οδηγώντας στη δημιουργία ευρωπαϊκών «πρωταθλητών». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η Αθήνα βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ένταξή της σε ένα από τα πλέον επιτυχημένα δίκτυα κεφαλαιαγορών της Ευρώπης.

Χαρακτηρίζοντας την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext στρατηγικής σημασίας και εμβληματική, ο κ. Πιερρακάκης εκτίμησε ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τη ρευστότητα, θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη τόσο των μεγάλων όσο και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την πολυεπίπεδη ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας. Όπως σημείωσε, η δημοσιονομική πειθαρχία έχει πλέον καταστεί «κεκτημένο μιας ολόκληρης γενιάς», επιτρέποντας στη χώρα να κοιτάζει το μέλλον με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη άρσης των εμποδίων μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., επισημαίνοντας ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς αποτελεί κρίσιμο μοχλό ανάπτυξης. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων κινδυνεύει να εξελιχθεί στη «μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία της γενιάς μας», εάν δεν προχωρήσει λόγω εθνικών επιφυλάξεων. Κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει άμεσα σε συγκεκριμένες πράξεις για την ενίσχυση της ενιαίας κεφαλαιαγοράς, χαρακτηρίζοντας την ένταξη της Ελλάδας στην Euronext «απόλυτο βήμα» προς αυτή την κατεύθυνση και υπογραμμίζοντας την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει τους δικούς της «πρωταθλητές» και τους τεχνολογικά ώριμους τομείς.

Από την πλευρά του, ο Στεφάν Μπουζνά χαρακτήρισε τη διερεύνηση της ενοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την ενιαία αγορά της Euronext «φυσική εξέλιξη». Υπενθύμισε ότι δέκα χρόνια μετά την κρίση, οι πρώην χώρες της ομάδας PIGS δανείζονται φθηνότερα από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, επισημαίνοντας πως η ελληνική κεφαλαιαγορά και το οικοσύστημά της παρέμειναν αδικαιολόγητα απομονωμένα παρά το υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικού ταλέντου της χώρας. Τόνισε ότι στόχος της Euronext είναι η άρση αυτής της «μεγάλης ανωμαλίας» και η δημιουργία συνθηκών μεγαλύτερης κλίμακας και ταχύτερης ανάπτυξης.

Ο Μπουζνά ανέδειξε το μέγεθος και τη δυναμική της ενιαίας αγοράς, σημειώνοντας ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση της Euronext έχει φτάσει τα 6,5 τρισ. ευρώ, υπερδιπλάσια από εκείνη της αγοράς του Λονδίνου. Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η ένταξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στο ευρωπαϊκό πλαίσιο θα αποτελέσει κρίσιμο βήμα για την περαιτέρω εμβάθυνση της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης.