Η νέα ρύθμιση που προωθεί η ΔΥΠΑ δίνει τη δυνατότητα σε μακροχρόνια ανέργους να συνεχίσουν να ασφαλίζονται χωρίς να καταβάλλουν οι ίδιοι τις εισφορές, μέχρι να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα για σύνταξη. Η παροχή αυτή αφορά όσους είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 12 συνεχόμενους μήνες, διαθέτουν ενεργή ψηφιακή κάρτα ανεργίας και απομένουν μέχρι πέντε χρόνια για να θεμελιώσουν πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ΔΥΠΑ αναλαμβάνει να καταβάλλει τις απαιτούμενες εισφορές στον e‑ΕΦΚΑ και ενδεχομένως σε επικουρικά ταμεία. Ο χρόνος ασφάλισης που διανύεται μέσω αυτής της ρύθμισης αναγνωρίζεται πλήρως, ενώ εξασφαλίζεται ότι δεν θα χαθεί πολύτιμος ασφαλιστικός χρόνος για όσους βρίσκονται κοντά στη σύνταξη.

Η δυνατότητα αφορά και εργαζόμενους σε βαρέα ή ανθυγιεινά επαγγέλματα, αλλά ο χρόνος αυτός δεν θα υπολογίζεται για ειδικά προνόμια βαρέων. Παράλληλα, η ρύθμιση επεκτείνει την ασφαλιστική κάλυψη σε όσους δεν μπορούσαν να συνεχίσουν την προαιρετική ασφάλιση λόγω ηλικίας ή άλλων περιορισμών, δίνοντας έτσι ευρύτερη στήριξη στους ανέργους.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη ΔΥΠΑ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα, όπως ασφαλιστικά βιβλιάρια, βεβαιώσεις για προηγούμενα ένσημα και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν άλλο χρόνο ασφάλισης.