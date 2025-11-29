Πολλά προβλήματα αντιμετώπισαν πολλές τράπεζες στα web banking τους, μεταξύ των οποίων και η Τράπεζα Πειραιώς.

Σημαντική αναστάτωση προκλήθηκε χτες λόγω της σοβαρής τεχνικής βλάβης στο e-banking της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία άφησε χιλιάδες χρήστες χωρίς πρόσβαση στους λογαριασμούς τους. Πολλοί ακροατές του Ράδιο Θεσσαλονίκη αναφέρουν ότι εμφανίζεται μήνυμα πως «ο λογαριασμός έκλεισε για λόγους ασφαλείας», γεγονός που έχει εντείνει την ανησυχία.

Το τηλεφωνικό κέντρο της τράπεζας κατέγραψε ιδιαίτερα αυξημένο όγκο κλήσεων, καθώς ολοένα και περισσότεροι πελάτες προσπάθησαν να ενημερωθούν για το ξαφνικό μπλοκάρισμα των λογαριασμών τους.