Η ολοκλήρωση της συμφωνίας για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς μπαίνει στην τελική της ευθεία, καθώς οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τον SSM και την Τράπεζα της Ελλάδος αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, πιθανότατα εντός της εβδομάδας. Μετά τη λήψη των εποπτικών εγκρίσεων, η ασφαλιστική θα ενταχθεί οργανικά στον όμιλο Πειραιώς από το 2025.

Το τίμημα για την εξαγορά του 100% της εταιρείας έχει οριστεί στα 600 εκατ. ευρώ, αποτίμηση που αντιστοιχεί σε 1,6 φορές τη λογιστική της αξία. Η κεφαλαιακή επίπτωση για την Τράπεζα Πειραιώς διαμορφώνεται στις 150 μονάδες βάσης, με την πιθανότητα περαιτέρω μείωσης έως και 70 μονάδες στην περίπτωση που η συναλλαγή υπαχθεί στον «δανέζικο συμβιβασμό».

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης και για τις επόμενες κινήσεις της Εθνικής Τράπεζας, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει νέα συνεργασία με ασφαλιστική εταιρεία είτε μέσω κοινοπραξίας είτε μέσω σύναψης αποκλειστικής συμφωνίας διάθεσης προϊόντων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Πειραιώς, προβλέπεται ότι η τελευταία θα αποκτήσει και το υπόλοιπο 9,99% της Εθνικής Ασφαλιστικής που διατηρεί η Εθνική Τράπεζα, πέραν του 90,01% που εξαγοράζει από το CVC.

Από την πλευρά της Πειραιώς, ο πλήρης ενοποιημένος απολογισμός της Εθνικής Ασφαλιστικής θα εμφανιστεί στις οικονομικές καταστάσεις του 2026, ενώ για το 2025 θα καταγραφεί μόνο το μέρος των αποτελεσμάτων που θα αφορά την περίοδο μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η Εθνική Ασφαλιστική έκλεισε το 2024 με παραγωγή εργασιών 850,3 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 15,2 εκατ. ευρώ, επιστρέφοντας σε θετικό αποτέλεσμα μετά τη ζημιογόνο χρήση του 2023, που είχε επιβαρυνθεί κυρίως από συμβόλαια υγείας.