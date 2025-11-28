Πριν από τα Χριστούγεννα (19 - 22 Δεκεμβρίου 2025 )με την πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2026-θα καταβληθεί η ετήσια αύξηση ύψους 2,4% περίπου(μεικτά).

Επιδόματα και συντάξεις θα πληρωθούν πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ειδικότερα πριν τις γιορτές θα καταβληθούν αυξημένες συντάξεις και επιδόματα.

Πριν από τα Χριστούγεννα (19 - 22 Δεκεμβρίου 2025 )με την πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2026-θα καταβληθεί η ετήσια αύξηση ύψους 2,4% περίπου(μεικτά). Με βάση το 2,4%, οι συνταξιούχοι θα δούν τις αποδοχές τους να αυξάνονται από 12 ευρώ τον μήνα (μεικτά) για συντάξεις των 500 ευρώ ως 65 ευρώ τον μήνα για συντάξεις ως 2.700 ευρώ. Σε ετήσια βάση, οι αυξήσεις θα είναι 150 ευρώ για συντάξεις των 500 ευρώ, 350 ευρώ για συντάξεις των 1.250 ευρώ και 780 ευρώ για συντάξεις των 2.700 ευρώ.

Ανάλογα με το ποσό της σύνταξης, η μέση καθαρή αύξηση θα είναι:

Από 12 ευρώ ως 20 ευρώ το μήνα για τις συντάξεις από 500 ευρώ έως 850 ευρώ.

Έως 31 ευρώ το μήνα για συντάξεις από 800 ευρώ ως 1.300 ευρώ.

Έως 36 ευρώ το μήνα για συντάξεις από 1.300 ευρώ ως 1.500 ευρώ.

Έως 45 ευρώ το μήνα για συντάξεις από 1.500 ευρώ ως 1.800 ευρώ.

Έως 65 ευρώ το μήνα για συντάξεις από 1.800 ευρώ ως 2.700 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι δεν θα πάρουν αύξηση όσοι λαμβάνουν έναντι ή προσωρινή σύνταξη. Για αυτές τις κατηγορίες η αύξηση θα πιστωθεί μαζί με τα αναδρομικά, που θα πληρωθούν όταν βγει η οριστική σύνταξη. Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων παρατηρούν ότι οι νέες αυξήσεις για το 2026 θα κινηθούν στο 2,4% όταν ο επίσημος πληθωρισμός «τρέχει» ήδη σε ρυθμούς 3%.Την ίδια ώρα -για τέταρτη συνεχή χρονιά- δεν προβλέπονται αναπροσαρμογές στις επικουρικές συντάξεις 1,3 εκ. δικαιούχων. Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην διπλή και άδικη φορολόγηση που επιφέρει σε 440.000 συνταξιούχους η μνημονιακή ΕΑΣ(Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων).

Πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ σύμφωνα με πληροφορίες. Ειδικότερα λόγω των αργιών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς εξετάζεται όπως έγινε και πέρσι να πληρωθούν νωρίτερα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Με πιθανότερη ημερομηνία την 22η Δεκεμβρίου θα καταβληθούν η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21, το επίδομα ενοικίου, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα και τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτικότερα θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Δεκέμβριο:

Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι

Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι

Αναπηρικά: 198.990 δικαιούχοι

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι

Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.768 δικαιούχοι

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι

Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 26 δικαιούχοι

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Προσωπική διαφορά

Αυξήσεις από 1/1/2026 και για κάθε επόμενο έτος θα πάρουν 671.584 συνταξιούχοι που λαμβάνουν και προσωπική διαφορά καθώς από το 2027 ο συμψηφισμός των αυξήσεων με την προσωπική διαφορά στις συντάξεις καταργείται.Οι συνταξιούχοι θα πάρουν για το 2026 τουλάχιστον τη μισή από την αύξηση που θα έπαιρναν αν δεν είχαν προσωπική διαφορά και από το 2027 θα παίρνουν όλη την αύξηση. Έτσι :

Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 25 ευρώ, θα πάρουν 15 ευρώ και όχι 5 ευρώ που θα έβγαζε ο συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά.

Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά 5 ευρώ, το καθαρό κέρδος θα είναι 25 ευρώ που σημαίνει ότι από τα 30 ευρώ της αύξησης παίρνουν το 83% κ.ο.κ.

Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 80 ευρώ, ή 180 ευρώ ή και 300 ευρώ οι συνταξιούχοι θα βάλουν στην τσέπη το 50% της αύξησης δηλαδή 15 ευρώ.

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Περίπου 120.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι με σύνταξη άνω των 1.400€ θα δουν αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους.Διάταξη στο εργασιακό νομοσχέδιο- το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα- προβλέπει το «πάγωμα» της ΕΑΣ για όσους είναι εργαζόμενοι συνταξιούχοι και διακόψουν οριστικά την απασχόλησή τους, για να λάβουν προσαύξηση στη σύνταξή τους. Ο στόχος της διάταξης είναι το εξής: οι συνταξιούχοι που θα μπορούν να λάβουν προσαύξηση στη σύνταξή τους, λόγω εργασίας, να την καρπώνονται και όχι να διαπιστώνουν πως καταλήγει σε μείωση-όπως συμβαίνει έως σήμερα-, λόγω μετατόπισης, σε υψηλότερο κλιμάκιο της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Γι’ αυτό τον λόγο, λοιπόν, το υπουργείο Εργασίας, θέλοντας να αποκαταστήσει την εν λόγω αδικία, αποφάσισε να «παγώνει» η ΕΑΣ στο κλιμάκιο που βρίσκεται πριν από την προσαύξηση της σύνταξης.

Επισημαίνεται πάντως ότι η μνημονιακή διπλή φορολόγηση μέσω ΕΑΣ που έχουν οι 440.000 συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη άνω των 1400 ευρώ, παραμένει, προκαλώντας αντιδράσεις.