Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα προχωρήσει σε έναν σημαντικό κύκλο μόνιμων προσλήψεων για το έτος 2026, με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Εσωτερικών να προβλέπει συνολικά 260 νέες θέσεις εργασίας.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για υποψηφίους διαφόρων εκπαιδευτικών επιπέδων, καλύπτοντας ανάγκες σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας ασφάλειας και της διοικητικής λειτουργίας.

Οι θέσεις απευθύνονται σε υποψηφίους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γεγονός που καθιστά εφικτή τη συμμετοχή ευρείας γκάμας επαγγελματιών με διαφορετικά προσόντα.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται θέσεις για Διοικητικούς – Λογιστικούς υπαλλήλους, καθώς και για προσωπικό εξωτερικής φρούρησης και φύλαξης.

Επιπλέον, ο προγραμματισμός περιλαμβάνει εξειδικευμένες θέσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας και της υποστήριξης, όπως γιατρών ψυχιατρικής, ψυχολόγων και νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και θέσεις διοικητικού – οικονομικού χαρακτήρα διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία και διαχείριση των πόρων του Υπουργείου.