Θα καταβληθούν 338 εκατ. ευρώ σε 1.137.556 δικαιούχους επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Ο ΟΠΕΚΑ, ενημερώνει ότι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα τακτικά και έκτακτα επιδόματα για τον Νοέμβριο, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ σε 1.137.556 δικαιούχους.

Κύρια επιδόματα:

Επίδομα Παιδιού: 533.519 δικαιούχοι – 99,9 εκ. €

Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι – 20,6 εκ. €

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36,6 εκ. €

Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι – 94,4 εκ. €

Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12,9 εκ. €

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1,8 εκ. €

Εκτακτα επιδόματα:

Αναπηρικά: 161.468 δικαιούχοι – 40,4 εκ. €

Επίδομα Αναδοχής: 88 δικαιούχοι – 23.500 €

Ανασφάλιστοι Υπερήλικες: 11.109 δικαιούχοι – 2,78 εκ. €

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 21.868 δικαιούχοι – 5,47 εκ. €

Επίδομα Αλληλεγγύης για Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.820 δικαιούχοι – 3,46 εκ. €

Συνεπώς, η πληρωμή θα ξεκινήσει από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου το απόγευμα. Όπως κάθε μήνα, ο ΟΠΕΚΑ δίνει την εντολή πληρωμή η οποία εκτελείται από την προηγούμενη μέρα το απόγευμα.