Την επαναφορά για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Ποια εiναι η διαφορά;

H Ατομική Σύμβαση Εργασίας υπογράφεται μεταξύ ενός εργαζόμενου και ενός εργοδότη.

Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) υπογράφεται από τις οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτικές οργανώσεις (ή εργοδότη) και καθορίζει βασικούς όρους εργασίας (π.χ. μισθούς, ωράρια και άδειες) για όλα τα μέλη των οργανώσεων που συμβάλλονται.

OΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΣΕ):

Οδηγούν σε υψηλότερους μισθούς και γενικά καλύτερους όρους εργασίας.

Αποτελούν ασπίδα προστασίας για τον εργαζόμενο: Η ατομική σύμβαση μπορεί να προβλέπει μόνο ευνοϊκότερους όρους από τη ΣΣΕ.

Ενισχύουν τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων.

Ενισχύουν τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ των εργαζομένων.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΜΙΑ ΣΣΕ;

Αν η ΣΣΕ είναι κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική, καλύπτει:

τους εργαζόμενους του εκάστοτε κλάδου ή επαγγέλματος που είναι μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης που την υπέγραψε και

τους εργοδότες που είναι μέλη της εργοδοτικής οργάνωσης που την υπέγραψε.

«Η κοινωνική συμφωνία φέρνει οφέλη για εργαζόμενους και επιχειρήσεις και αποδεικνύει ότι πρέπει να συζητάμε», τόνισε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Όπως είπε η υπουργός, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας οδηγούν σε υψηλότερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας, ενισχύουν την διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων