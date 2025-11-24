Σήμερα αναμένεται να πληρωθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Τι αναφέρει στην ενημέρωσή του ο ΕΦΚΑ.

Αντίστροφη μέτρηση για τις συντάξεις Δεκεμβρίου καθώς σήμερα θα είναι πιστωθεί η πρώτη από τις δύο πληρωμές που έχει ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ.

Σήμερα ο ΕΦΚΑ θα προχωρήσει στην πρώτη δόση για τις συντάξεις Δεκεμβρίου ενώ το απόγευμα της Τετάρτης θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Συγκεκριμένα, σήμερα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Παράλληλα, την Τετάρτη το απόγευμα αναμένεται να πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Την ίδια ημέρα μπαίνουν και οι επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 στο Δημόσιο.