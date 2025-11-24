Σήμερα πληρώνεται το επίδομα 250 ευρώ σε πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχους.

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα πιστωθεί το επίδομα 250 ευρώ το απόγευμα, μετά τις 4 μ.μ., πιθανότατα μαζί με την πληρωμή για τις συντάξεις Δεκεμβρίου.

Δεν θα λάβουν το επίδομα όσοι είναι κάτω των 65 ετών, ακόμα κι αν λαμβάνουν σύνταξη, με τη δυνατότητα να το εισπράξουν τον Νοέμβριο του 2026, αν στο μεταξύ συμπληρώσουν το όριο.

Εκτός μένουν και όσοι υπερβαίνουν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι μπορεί να χάσουν την ενίσχυση αν οι αποδοχές τους ανεβάσουν το συνολικό εισόδημα.

Επίσης, όσοι εισέπραξαν αναδρομικά μέσα στο 2024 και εμφανίζουν υψηλότερα ποσά στη φορολογική δήλωση, καθώς και οι εν αναμονή συνταξιούχοι.

Ο ΕΦΚΑ από νωρίς το πρωί έχει αναβάσει σχετική πλατφόρμα στον e-EFKA όπου οι συνταξιούχοι μπορούν να την επισκέπτονται με την με την χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet αλλά και του ΑΜΚΑ να δουν εάν είναι δικαιούχοι.

Δείτε ΕΔΩ εάν είστε δικαιούχοι και θα λάβετε το απόγευμα το επίδομα των 250 ευρώ.

Πατήστε Έλεγχος δικαιώματος ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων άρθρου 72 ν 5217/2025