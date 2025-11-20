Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί το απαραίτητο δικαιολογητικό για την επίσημη αναγνώριση της ασθένειας και για την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης του επιδόματος από τον ασφαλιστικό μας φορέα.

Μια ασθένεια, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να ανατρέψει την καθημερινότητά μας. Ακόμη, και οι πιο απλές δραστηριότητες γίνονται πιο απαιτητικές, ενώ το πιο σημαντικό είναι να αφιερωθούμε στην ξεκούραση και στην ανάρρωσή μας. Ευτυχώς, η διαδικασία για τη λήψη Επιδόματος Ασθενείας είναι απλή, αρκεί να γνωρίζουμε τα βασικά βήματα.

Το επίδομα αυτό χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ σε ασφαλισμένους που απουσιάζουν από την εργασία τους για περισσότερες από τέσσερις ημέρες λόγω ασθένειας και διαθέτουν την απαραίτητη ιατρική βεβαίωση.

Το πρώτο βήμα είναι να ενημερώσουμε τον εργοδότη μας και να επισκεφθούμε τον θεράποντα ιατρό, ο οποίος αξιολογεί την κατάστασή μας και εκδίδει το πιστοποιητικό ασθενείας μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί το απαραίτητο δικαιολογητικό για την επίσημη αναγνώριση της ασθένειας και για την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης του επιδόματος από τον ασφαλιστικό μας φορέα.

Στη συνέχεια, ως ασφαλισμένοι, πρέπει να υποβάλουμε ηλεκτρονική αίτηση για το Επίδομα Ασθενείας μέσω της σχετικής υπηρεσίας στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ή στο Gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς μας κωδικούς TaxisNet.

Αφού ολοκληρώσουμε την αίτηση, ο εργοδότης μας λαμβάνει ειδοποίηση και οφείλει να επιβεβαιώσει ηλεκτρονικά την απουσία μας λόγω ασθένειας, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί με την υποβολή όλων των απαραίτητων στοιχείων μέσα σε οκτώ μήνες από την ημερομηνία που δηλώθηκε η αναρρωτική άδεια.

Έτσι, με λίγα απλά βήματα, εξασφαλίζεται η ορθή καταχώριση και επεξεργασία της αίτησης για το Επίδομα Ασθενείας, ώστε οι ασφαλισμένοι να λαμβάνουν έγκαιρα την παροχή που δικαιούνται.

Για οποιαδήποτε απορία προκύψει ή χρειάζεστε καθοδήγηση για τη διαδικασία, μπορείτε να καλείτε και το 1555, το Ενιαίο Τηλεφωνικό Κέντρο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με ένα μόνο τηλεφώνημα λαμβάνετε άμεση, δωρεάν και αξιόπιστη ενημέρωση για κάθε βήμα της διαδικασίας.

Το Επίδομα Ασθενείας είναι ένα από τα πιο συχνά θέματα για τα οποία απευθύνονται οι πολίτες στο 1555. Τον Οκτώβριο, τα ερωτήματα που σχετίζονταν με το Επίδομα Ασθενείας, ανήλθαν στο 70,7% των σχετικών κλήσεων που αφορούσαν σε θέματα παροχών και υγείας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της υπηρεσίας για τους εργαζομένους και τους ασφαλισμένους.

Το 1555 ενημερώνει καθημερινά χιλιάδες πολίτες για εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά ζητήματα, με ελάχιστο χρόνο αναμονής, άμεσες απαντήσεις και ανθρώπινη προσέγγιση. Έτσι, εξοικονομούμε χρόνο, αποφεύγουμε περιττές διαδικασίες και έχουμε πάντα την πληροφόρηση που χρειαζόμαστε.

Η υπηρεσία εξελίσσεται συνεχώς, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των πολιτών και ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Τώρα, οι πολίτες με προβλήματα ακοής μπορούν να εξυπηρετούνται στη νοηματική γλώσσα, μέσω βιντεοκλήσης με εξειδικευμένους εκπροσώπους.

Η διαδικασία είναι απλή: Μπαίνουμε στην Ψηφιακή Εξυπηρέτηση του 1555, επιλέγουμε «Αίτημα ραντεβού βιντεοκλήσης στη νοηματική γλώσσα», συνδεόμαστε με τους προσωπικούς μας κωδικούς TaxisNet, ορίζουμε ημερομηνία, ώρα και θεματολογία, και μόλις δεσμευθεί το ραντεβού, λαμβάνουμε ενημερωτικό email με τον σύνδεσμο συμμετοχής.

Η υπηρεσία λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00–17:00.

Το 1555 δεν είναι απλώς μια τηλεφωνική γραμμή· είναι ένας σύγχρονος δίαυλος επικοινωνίας του πολίτη με το κράτος, που προσφέρει πληροφόρηση, υποστήριξη και λύσεις με τρόπο απλό, αξιόπιστο και ανθρώπινο.

Ένας αριθμός που κάνει την καθημερινότητά μας πιο εύκολη και ένας πολύτιμος σύμμαχος για όλους τους εργαζόμενους, προσφέροντας καθοδήγηση μέσα από απλά βήματα.

Και αφού η ασθένεια από μόνη της δυσκολεύει αρκετά τη ζωή μας, ας μην μας ταλαιπωρεί και η διαδικασία για το Επίδομα Ασθενείας: με την υποστήριξη του 1555, όλα γίνονται εύκολα και ξεκάθαρα.