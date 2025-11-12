Η φορολογουμένη αντέτεινε ότι δεν είχε καμία σχέση με τα επίμαχα εισοδήματα και ότι αυτά αφορούσαν συνονόματή της, ίδιας χρονολογίας γέννησης, η οποία είχε αποβιώσει το 2017.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκανε δεκτή ενδικοφανή προσφυγή φορολογουμένης και ακύρωσε πράξεις καταλογισμού φόρου και προστίμου για το έτος 2016, μετά τη διαπίστωση ότι τα εισοδήματα αλλοδαπής, που της είχαν αποδοθεί, αφορούσαν διαφορετικό πρόσωπο.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν, μέσω αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών από αλλοδαπή φορολογική αρχή, η Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά θεώρησε ότι η φορολογούμενη είχε λάβει αποδοχές από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα την οίκοθεν έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου, την επιβολή πρόσθετου ποσού 4.188,42 ευρώ και την επιβολή προστίμου 100 ευρώ λόγω μη υποβολής τροποποιητικής δήλωσης.

Η ίδια επέμεινε επί μακρόν σε επικοινωνία με τη Δ.Ο.Υ. και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, προκειμένου να αποδειχθεί το λάθος στην ταυτοποίηση. Από την ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών, επιβεβαιώθηκε ότι η αυτόματη διαδικασία διασταύρωσης δεδομένων είχε ταυτοποιήσει εσφαλμένα την εγγραφή, λόγω ελλιπών στοιχείων από την αλλοδαπή — συγκεκριμένα είχε αποσταλεί μόνο το έτος γέννησης, το οποίο ταίριαζε σε περισσότερα του ενός πρόσωπα στο ελληνικό μητρώο.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, η ΔΕΔ διαπίστωσε ότι η αποβιώσασα συνονόματη είχε πράγματι δηλώσει στην αρχική της δήλωση τα ακριβώς ίδια ποσά που είχαν καταλογιστεί εκ παραδρομής στην προσφεύγουσα, γεγονός που επιβεβαίωσε ότι δεν υφίστατο φορολογική υποχρέωση για τη δεύτερη. Με βάση τη διαπίστωση πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης, όπως προβλέπει το άρθρο 74 του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η ΔΕΔ ακύρωσε τις πράξεις και έκανε δεκτή την προσφυγή.