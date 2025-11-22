Η μη συμμόρφωση έως τη λήξη της προθεσμίας συνεπάγεται σφράγιση του ανελκυστήρα και επιβολή χρηματικών προστίμων, που διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου.

Περιθώριο οκτώ ημερών έχουν οι χρήστες ανελκυστήρων προκειμένου να τους απογράψουν στο νέο ψηφιακό μητρώο.

Η διαδικασία της απογραφής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr, με είσοδο μέσω TAXISnet. Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει βασικά στοιχεία για τον ανελκυστήρα, όπως το έτος εγκατάστασης, τον αριθμό των στάσεων, την κατάσταση λειτουργίας – ενεργός ή ανενεργός –, την ύπαρξη πιστοποίησης ή δήλωσης στον οικείο δήμο και τον αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου.

Ακόμη και όταν ορισμένα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα, η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει κανονικά, καθώς υπάρχουν επιλογές που δηλώνουν άγνοια ή προσωρινή έλλειψη δεδομένων. Σε περιπτώσεις πιθανών διπλοεγγραφών, η ταυτοποίηση μέσω του ΚΑΕΚ επιτρέπει τη σωστή συσχέτιση και αποφεύγει σφάλματα.

Με την ολοκλήρωση της δήλωσης, κάθε ανελκυστήρας αποκτά μοναδικό αριθμό μητρώου, ο οποίος θα αποτελεί στο εξής απαραίτητο στοιχείο για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία του, καθώς και για τη δυνατότητα συντήρησής του. Η καταγραφή είναι υποχρεωτική και δωρεάν για όλους τους τύπους εγκαταστάσεων. Η μη συμμόρφωση έως τη λήξη της προθεσμίας συνεπάγεται σφράγιση του ανελκυστήρα και επιβολή χρηματικών προστίμων, που διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου.

Παρά την απλότητα της διαδικασίας, μέχρι σήμερα έχει δηλωθεί μόλις ένα μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού των ανελκυστήρων της χώρας, κάτι που καθιστά αναγκαία την άμεση ενεργοποίηση ιδιοκτητών, διαχειριστών και επαγγελματιών.

Οι φορείς της αγοράς επισημαίνουν ότι η απογραφή αφορά όλες τις εγκαταστάσεις, ακόμη και όσες δεν εμφανίζονται σε οικοδομικές άδειες, και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια ο πραγματικός αριθμός και η κατάσταση των ανελκυστήρων, διευκολύνοντας τον σχεδιασμό μελλοντικών αναβαθμίσεων και ελέγχων.