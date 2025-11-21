Αποκαλυπτικός εμφανίστηκε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρου Πρωτοψάλτη για τις πληρωμές των επιδοτήσεων σε αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή την είδηση ότι η Κομισιόν ενέκρινε την καταβολή των επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους, σχολίασε στην εκπομπή της ΕΡΤ ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Ο κ. Πρωτοψάλτης εξήγησε ότι «το σχέδιο δράσης που είχαμε υποβάλει στις 4 Νοεμβρίου σχετικά με τις αναγκαίες αλλαγές για την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίθηκε. Αυτό σημαίνει ότι προχωράμε κανονικά στο πλάνο μας για την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης μέχρι το τέλος του μήνα, ενός ποσού που ξεπερνά το μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Με λίγα λόγια, έχουμε πλέον το πράσινο φως να εφαρμόσουμε όσα έχουμε δεσμευτεί και ήδη υλοποιούμε».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις φετινές καθυστερήσεις, επισημαίνοντας ότι ο ΑΤΑΚ —ο αριθμός ταυτοποίησης ακινήτου— εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, παρά το γεγονός ότι αποτελούσε υποχρέωση της χώρας από το 2017. «Η εφαρμογή του δημιούργησε προβλήματα σε κάποιους παραγωγούς και γι’ αυτό δώσαμε παράταση έως τις 20 Οκτωβρίου. Το ότι οι αιτήσεις ολοκληρώθηκαν αργότερα από άλλες χρονιές μετακίνησε και τον προγραμματισμό πληρωμών. Συνήθως πληρώναμε τέλος Οκτωβρίου, αλλά φέτος η πληρωμή μεταφέρεται για το τέλος Νοεμβρίου».

Αναφορικά με τους δικαιούχους των 500 εκατ. ευρώ, ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι «αίτηση για βασική ενίσχυση υπέβαλαν φέτος 610.000 ΑΦΜ. Κάποιοι θα απορριφθούν λόγω ελέγχων, αλλά ο ακριβής αριθμός θα φανεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μιλάμε πάντως για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους».

Τέλος, σχετικά με τις αποζημιώσεις, ο κ. Πρωτοψάλτης διαβεβαίωσε ότι «ναι, οι μεγάλες αποζημιώσεις θα δοθούν στο τέλος του Νοεμβρίου», τονίζοντας ότι οι πληρωμές συνεχίζονται σταδιακά έως το τέλος του έτους. Υπενθύμισε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τρεις μήνες δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει καμία πληρωμή, λόγω των ελέγχων της οικονομικής αστυνομίας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γεγονός που συσσώρευσε εκκρεμότητες. «Όταν σε αυτό προστεθούν οι επιπλέον έλεγχοι που συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μη δούμε ξανά φαινόμενα επιτήδειων που εισέπραξαν αχρεώστητα χρήματα, είναι φυσικό να υπάρχουν καθυστερήσεις. Το έχουμε εξηγήσει. Πρώτοι εμείς θέλουμε να πληρώσουμε — αυτή είναι η δουλειά μας».