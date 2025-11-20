Ο κ. Τσικριπής τόνισε ότι η αγορά των κρυπτοστοιχείων έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των νέων επενδυτικών τάσεων παίζει πλέον το tokenisation, δηλαδή η μετατροπή περιουσιακών στοιχείων σε ψηφιακές μορφές μέσω κρυπτογραφίας, ανέφερε ο Ιωάννης Τσικριπής, Γενικός Διευθυντής Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, μιλώντας στο συνέδριο Bank Management Conference της NEXI και της Boussias Events. Όπως είπε, η τεχνολογία αυτή εξελίσσεται γρήγορα και βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της προσοχής διεθνών οργανισμών και εποπτικών αρχών.

Ο κ. Τσικριπής τόνισε ότι η αγορά των κρυπτοστοιχείων έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με κεφαλαιοποίηση άνω των 3 τρισ. δολαρίων, καθώς το ενδιαφέρον προέρχεται πλέον και από παραδοσιακούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η άνοδος αυτή, όπως εξήγησε, συνδέεται και με το πιο ευνοϊκό πλαίσιο που υπάρχει στις ΗΠΑ, αλλά και με την αυξανόμενη συμμετοχή τόσο ιδιωτών όσο και θεσμικών επενδυτών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι υπηρεσίες άμεσων πληρωμών, τα ψηφιακά πορτοφόλια και οι λύσεις open banking και open finance αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς, δημιουργώντας ένα περιβάλλον με χαμηλότερο κόστος, μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες. Η ανοιχτή χρηματοοικονομική, όπως είπε, θα επιτρέψει την ασφαλή ανταλλαγή περισσότερων οικονομικών δεδομένων —πάντα με τη συναίνεση του πελάτη— δίνοντας τη δυνατότητα στις τράπεζες να προσφέρουν πιο στοχευμένα προϊόντα και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες με fintech εταιρείες. Ήδη, όπως αποκάλυψε, προετοιμάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο νέοι κανονισμοί που θα ρυθμίζουν αυτές τις εξελίξεις.

Κλείνοντας, ο κ. Τσικριπής αναφέρθηκε στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αλλάζει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Παρότι τα οφέλη είναι σημαντικά, επισήμανε ότι δημιουργούνται και νέοι κίνδυνοι, όπως ζητήματα διαφάνειας, μεροληψίας, ασφάλειας και κατανόησης των μοντέλων. Υπογράμμισε ότι ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός AI Act θέτει πλέον σαφείς κανόνες για την ασφαλή χρήση της τεχνολογίας, ιδιαίτερα σε εφαρμογές όπως η χορήγηση δανείων και η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας.