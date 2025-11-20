Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Dnews τον γρίφο του νέου Κανονισμού θα κληθεί να τον λύσει η επόμενη κυβέρνηση.

«Πίσω» κάνει η κυβέρνηση για την εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών και δεν θα περιλαμβάνεται σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί και αφορά τα επαγγελματικά ταμεία. Το Υπουργείο Εργασίας αποφάσισε να μην προχωρήσει ακόμη στη θεσμοθέτηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών που αφορά παροχές ασθένειας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος και αναπηρίας, όπως και στα έξοδα κηδείας.

Έτσι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες τον γρίφο του νέου Κανονισμού θα κληθεί να τον λύσει η επόμενη κυβέρνηση. Πάντως πηγές του υπουργείου Εργασίας αναφέρουν ότι δεν είναι εύκολη η σύνταξη του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών λόγω των διαφορετικών εισφορών που καταβάλλουν μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες. Έτσι ο πολυαναμενόμενος νέος κανονισμός δεν θα υπάρξει σε αυτή τη χρονική στιγμή και θα παραμείνουν οι 88 κλάδοι που υπάρχουν σήμερα.

Η σχετική Επιτροπή που είχε συσταθεί επί του συγκεκριμένου θέματος, έχει καταλήξει εδώ και περίπου ένα χρόνο σε σχετικό πόρισμα.

Η εισήγηση της επιτροπής προς το υπουργείο Εργασίας, εν όψει της εφαρμογής του νέου κανονισμού, ήταν να ληφθούν ως βάση οι παροχές του ΙΚΑ και πάνω σ’ αυτές να γίνουν αυξομειώσεις στα επιδόματα των υπόλοιπων φορέων.

Οι αποκλίσεις στα ποσά που καταβάλλουν σήμερα τα Ταμεία για επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας είναι μεγάλες.

Ο ενιαίος κανονισμός θα αφορά όλα τα πρώην Ασφαλιστικά Ταμεία, που εντάχθηκαν και έχουν ενσωματωθεί πια, στον ΕΦΚΑ.

Έμφαση θα δοθεί στις παροχές ασθενείας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος, αλλά και αναπηρία, όπως και στα έξοδα κηδείας.

Επειδή θεωρούνταν βέβαιο ότι κάποιοι ασφαλισμένοι θα υποστούν μειώσεις, καθώς σήμερα λαμβάνουν πολύ υψηλότερες παροχές το υπουργείο Εργασίας επέλεξε να μην κατατεθεί μία τέτοια διάταξη με πολιτικό κόστος.

Ως βάση του νέου Κανονισμού θα ληφθούν οι παροχές του ΙΚΑ, με αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι των πρώην Ταμείων να χάσουν μεγάλος μέρος των προνομίων τους.

Από το 2017, όταν όλα τα ταμεία εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, παραμένει σε εκκρεμότητα η θέσπιση ενός ενιαίου κανονισμού παροχών. Σήμερα λειτουργούν περίπου 88 διαφορετικοί κανονισμοί, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να αντιμετωπίζονται με διαφορετικούς όρους ανάλογα με το πρώην ταμείο τους. Τα μέλη των πρώην ΔΕΚΟ και τραπεζών εξακολουθούν να έχουν πιο γενναιόδωρες παροχές σε σχέση με τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ ή του ΟΓΑ, γεγονός που συντηρεί μεγάλες ανισότητες.

Οι διαφορές είναι χαρακτηριστικές: το πρώην ΙΚΑ δίνει 759 ευρώ για έξοδα κηδείας, ο ΟΓΑ 800 ευρώ, ο ΟΑΕΕ 762 ευρώ στους ασφαλισμένους και 1.200 ευρώ στους συνταξιούχους, το Δημόσιο 1.000 ευρώ, ενώ ο Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ χορηγεί 1.570 ευρώ στους άμεσα ασφαλισμένους και 785 στα έμμεσα μέλη. Το πρώην ταμείο δημοτικών υπαλλήλων προσφέρει 1.200 ευρώ.

Στο επίδομα μητρότητας, πριν από την παροχή των 830 ευρώ το μήνα που δίνει η ΔΥΠΑ για 9 μήνες σε όλες τις μητέρες, το κάθε Ταμείο καταβάλλει στις ασφαλισμένες του επίδομα κυοφορίας – λοχείας, το οποίο, ανάλογα με το φορέα, είναι από 1.495 ευρώ ως 6.420 ευρώ, στις μισθωτές ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ, για 119 μέρες συνολικά πριν και μετά τον τοκετό, 800 ευρώ για τις ασφαλισμένες στο πρώην ΕΤΑΑ, 600 ευρώ για τις ασφαλισμένες του πρώην ΟΑΕΕ και 487 ευρώ για τις ασφαλισμένες του πρώην ΟΓΑ. Στις μισθωτές, η προϋπόθεση είναι να έχουν ασφάλιση και στις μη μισθωτές να μη χρωστούν εισφορές.

Στο επίδομα ασθένειας, τα Ταμεία καταβάλλουν διαφορετικά ποσά, ενώ είναι διαφορετική και η διάρκεια χορήγησης της παροχής. Το επίδομα ασθένειας – ατυχήματος για τους μισθωτούς (πρώην ΙΚΑ) ξεκινά από 3,07 ευρώ τη μέρα και μετά τις πρώτες 15 μέρες κυμαίνεται από 6,14 ευρώ ως 32,62 ευρώ τη μέρα, ανάλογα με τις αποδοχές (ασφαλιστική κλάση) του εργαζομένου. Το επίδομα είναι από 138,15 ευρώ για τον έναν μήνα ως 978,60 ευρώ για τον δεύτερο και κάθε επόμενο μήνα.

Η παροχή καταβάλλεται για 6, 12 ή 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης. Στο πρώην ΤΑΞΥ (ξενοδοχοϋπάλληλοι), το επίδομα ασθένειας -ατυχήματος καταβάλλεται ως 12 μήνες με 184 ευρώ για τον πρώτο μήνα και 1.580 ευρώ από τον δεύτερο μήνα και μετά.

Ο ΟΑΕΕ καταβάλλει μόνον επίδομα ατυχήματος για διάρκεια από 30 μέρες ως 4 μήνες με ποσό ίσο με το τριπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς των ασφαλισμένων. Το ΕΤΑΑ καταβάλλει επίδομα λόγω ασθένειας ή ατυχήματος για 3 μήνες με ποσά από 8 ευρώ ως 27 ευρώ τη μέρα.