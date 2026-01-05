Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΑ καθώς, τα επίδοματα, όπως κάθε μήνα αναμένεται να πληρωθούν την τελευταία εργάσιμη του μήνα.
Συγκεκριμένα, η τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου πέφτει Σάββατο συνεπώς τα χρήματα για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ αναμένονται να πληρωθούν από την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου το απόγευμα.
Αναλυτικά τα επιδόματα που θα πληρωθούν:
- Επίδομα Παιδιού
- Επίδομα Στέγασης
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
- Αναπηρικά επιδόματα
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
- Επίδομα Ομογενών
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
- Έξοδα Κηδείας
- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
- Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές
- Επίδομα Αναδοχής
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας
- Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου