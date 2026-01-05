Αντίστροφη μέτρηση για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ τα οποία όπως πάντα πληρώνονται την τελευταία εργάσιμη του μήνα.

Συγκεκριμένα, η τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου πέφτει Σάββατο συνεπώς τα χρήματα για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ αναμένονται να πληρωθούν από την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου το απόγευμα.

Αναλυτικά τα επιδόματα που θα πληρωθούν: