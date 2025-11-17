Έρχονται τα αποτελέσματα και οι προσλήψεις μεγάλων προκηρύξεων του ΑΣΕΠ πριν το τέλος του έτους.

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το μεγαλύτερο πακέτο προσλήψεων των τελευταίων ετών, με το Υπουργείο Εσωτερικών και το ΑΣΕΠ να επιταχύνει τις διαδικασίες ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Συνολικά 4.539 θέσεις μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπικού αναμένεται να καλυφθούν μέσω των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, με την πολιτική ηγεσία να έτει ως απόλυτη προτεραιότητα την άμεση τοποθέτηση των επιτυχόντων.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2024, που αφορά 1.113 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ και φορείς του Δημοσίου.

Στα τελικά στάδια βρίσκονται και οι διαδικασίες για τους 1.213 υποψήφιους Δημοτικής Αστυνομίας. Οι δοκιμασίες για όλες τις κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) αναμένεται να ολοκληρωθούν τις επόμενες εβδομάδες και έπειτα θα γίνει η πρόσληψη και τοποθέτηση των επιτυχόντων στα πόστα τους.

Στις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται η έκδοση των προσωρινών πινάκων για την προκήρυξη 8Κ, που αφορά 2.213 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπουργεία, δημόσιους οργανισμούς και δήμους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Το ενδιαφέρον υπήρξε τεράστιο, με 105.427 αιτήσεις, αριθμός που κατατάσσει την προκήρυξη στις πιο πολυπληθείς της τελευταίας δεκαετίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τις αρχές του 2026 το ΑΣΕΠ μπαίνει σε νέα φάση, με μαζικές διαδικασίες για προσλήψεις ΠΕ και ΤΕ καθώς τις πρώτες ημέρες του χρόνου ανανένονται τα προσωρινά αποτελέσματα της 2ΓΒ/2025 που αφορά την κάλυψη 4.277 θέσεων εργασίας ενώ έρχονται ακόμη 5.000 προσλήψεις.