Η επαγγελματική της διαδρομή περιλαμβάνει πολυετή παρουσία σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών, με συνολική προϋπηρεσία που υπερβαίνει τα είκοσι χρόνια.

Ανανεώθηκε η θητεία της Χαρίκλειας Λιβιτσάνου στη θέση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, κατόπιν διαδικασίας αξιολόγησης που διενεργήθηκε από το Ειδικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων. Η απόφαση επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της Αρχής στο έργο και την πορεία της κ. Λιβιτσάνου.

Η Χαρά Λιβιτσάνου, νομικός με μεταπτυχιακές σπουδές στο διοικητικό και φορολογικό δίκαιο και απόφοιτος του Μακροχρόνιου Προγράμματος Φορολογικού Δικαίου του ΚΕΚ ΟΠΑ, υπηρετεί ως Διευθύντρια της ΔΝΥ από το 2020.

Η επαγγελματική της διαδρομή περιλαμβάνει πολυετή παρουσία σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών, με συνολική προϋπηρεσία που υπερβαίνει τα είκοσι χρόνια. Πριν την ένταξή της στο Υπουργείο Οικονομικών είχε εργαστεί ως δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της έχει συμμετάσχει ενεργά σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, ομάδες διοίκησης έργου και ομάδες εργασίας με αντικείμενο τόσο φορολογικά ζητήματα όσο και θέματα λειτουργίας της ΑΑΔΕ.

Μεταξύ άλλων, συνέβαλε στη σύνταξη, τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ενώ έχει διατελέσει μέλος της επιτροπής για την αναμόρφωσή του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, δραστηριοποιείται ως εισηγήτρια σε εκπαιδευτικά προγράμματα και συνέδρια φορολογικού περιεχομένου, ενώ άρθρα και μελέτες της έχουν δημοσιευθεί σε νομικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, συμβάλλοντας στην ερμηνεία του ΚΦΔ και άλλων φορολογικών διατάξεων.