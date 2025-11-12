Οι τελωνειακοί εντόπισαν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων 169 χαρτοκιβώτια.

Μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων που έχουν εντοπιστεί ποτέ στη χώρα κατέσχεσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο Τελωνείο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, οι τελωνειακοί εντόπισαν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων 169 χαρτοκιβώτια, τα οποία είχαν αφιχθεί αεροπορικώς από το Ντουμπάι.

Κατά τον φυσικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα κιβώτια περιείχαν 8.400 κούτες τσιγάρων – συνολικά 1.680.000 τεμάχια – για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι δασμοί και φόροι.

Το συνολικό ποσό των αναλογούντων δασμών και φόρων υπολογίζεται σε 341.342,26 ευρώ. Η προκαταρκτική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να διερευνούν την προέλευση και τον τελικό παραλήπτη των εμπορευμάτων.