Απόφαση με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η ενδικοφανής προσφυγή φορολογουμένης εξέδωσε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, κρίνοντας ότι η πράξη που επιχείρησε να προσβάλει δεν υφίστατο πλέον, καθώς είχε αντικατασταθεί από νεότερη εκκαθάριση. Η υπόθεση αφορούσε τον προσδιορισμό τεκμαρτού εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2024.

Η φορολογούμενη είχε υποβάλει από κοινού με τον σύζυγό της τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της 30ής Απριλίου 2025. Με την εκκαθάριση είχε προσδιοριστεί τεκμαρτό ελάχιστο καθαρό εισόδημα 15.466,22 ευρώ, βάσει του νέου καθεστώτος τεκμηρίων επαγγελματικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου να εμφανίσει οφειλή 5.103,02 ευρώ. Η υπόχρεη είχε καταθέσει ενδικοφανή προσφυγή, προβάλλοντας σειρά συνταγματικών και νομικών επιχειρημάτων κατά της εφαρμογής του άρθρου 28Α, υποστηρίζοντας ότι το τεκμήριο παραβίαζε την αναλογικότητα, την ισότητα στα δημόσια βάρη και το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Παράλληλα, είχε ισχυριστεί ότι δεν άσκησε στην πράξη τη δικηγορική δραστηριότητα το 2024 και ότι το τεκμαρτό εισόδημα δεν ανταποκρινόταν στα πραγματικά της δεδομένα.

Η ΔΕΔ, ωστόσο, δεν προχώρησε στην ουσιαστική εξέταση των επιχειρημάτων. Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, η φορολογούμενη είχε υποβάλει στις 20 Ιουλίου 2025 τροποποιητική δήλωση για το ίδιο φορολογικό έτος. Η δήλωση αυτή είχε εκκαθαριστεί στις 6 Οκτωβρίου 2025, με την έκδοση νέας πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, που μείωνε το χρεωστικό ποσό σε 4.962,22 ευρώ. Με τη νεότερη αυτή πράξη, η ΔΕΔ έκρινε ότι η αρχική πράξη, κατά της οποίας είχε στραφεί η προσφεύγουσα, είχε παύσει να ισχύει, με αποτέλεσμα η ενδικοφανής προσφυγή να στρέφεται κατά ανύπαρκτης πλέον πράξης.

Παράλληλα, η Διεύθυνση επισήμανε ότι η αμφισβήτηση του τεκμαρτού εισοδήματος του άρθρου 28Α απαιτούσε την τήρηση συγκεκριμένης διαδικασίας. Ο φορολογούμενος όφειλε να συμπληρώσει τους κωδικούς 443-444 της δήλωσης και να ζητήσει ρητά τη διενέργεια ελέγχου του άρθρου 23 του ΚΦΔ, προκειμένου να εξεταστούν τα πραγματικά στοιχεία διαβίωσης και οικονομικής δραστηριότητας. Η προσφεύγουσα δεν είχε ενεργοποιήσει τη διαδικασία αυτή, καθώς δεν είχε συμπληρώσει τον σχετικό κωδικό, με συνέπεια να μην μπορεί να αμφισβητήσει νομίμως το τεκμαρτό ποσό.