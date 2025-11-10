Η δημόσια πρόταση είχε αρχικά κατατεθεί στις 30 Ιουλίου 2025, με πρόθεση εξαγοράς όλων των μετοχών που η Euronext δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα κατά την ημέρα υποβολής της πρότασης.

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημα για την αναθεώρηση της εθελοντικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών που έχει υποβάλει η Euronext για το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΧΑΕ. Η δημόσια πρόταση είχε αρχικά κατατεθεί στις 30 Ιουλίου 2025, με πρόθεση εξαγοράς όλων των μετοχών που η Euronext δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα κατά την ημέρα υποβολής της πρότασης. Στις 3 Οκτωβρίου 2025 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο που περιέγραφε τους όρους της πρότασης, το οποίο προέβλεπε ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής προϋπέθετε την προσφορά τουλάχιστον 38.759.500 μετοχών, ποσοστό ίσο με το 67% των δικαιωμάτων ψήφου που δεν τελούν υπό αναστολή.

Με το αίτημα αναθεώρησης που κατατέθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2025, η Euronext ζητά τη μείωση του απαιτούμενου κατώτατου ορίου αποδοχής στο 50% συν μία μετοχή, δηλαδή στις 28.925.001 μετοχές. Η τροποποίηση αυτή τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάσει του άρθρου 21 του Νόμου 3461/2006. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι, παρά τη μεταβολή της ελάχιστης απαιτούμενης συμμετοχής, η περίοδος αποδοχής δεν παρατείνεται και θα ολοκληρωθεί, όπως είχε προβλεφθεί, στις 17 Νοεμβρίου 2025 με τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των ελληνικών τραπεζών. Όσοι μέτοχοι είχαν ήδη αποδεχθεί τη δημόσια πρόταση θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί και τους αναθεωρημένους όρους της.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι το παρόν δεν υποκαθιστά το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο περιλαμβάνει το πλήρες σύνολο των όρων της δημόσιας πρότασης και πρέπει να ανατρέχει σε αυτό κάθε ενδιαφερόμενος. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η Deutsche Bank AG, σύμβουλος της Euronext, επιβεβαιώνει ότι η δημόσια πρόταση είναι αξιόπιστη και ότι ο προτείνων έχει λάβει όλα τα αναγκαία εταιρικά μέτρα ώστε να μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει τις μετοχές που αποτελούν το αντάλλαγμα, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο. Η τράπεζα σημειώνει ότι οι υποχρεώσεις της Euronext για την έκδοση των μετοχών παραμένουν σε ισχύ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψει γεγονός ανωτέρας βίας, ενώ επισημαίνει ότι δεν παρέχει εγγύηση κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προτείνοντος.