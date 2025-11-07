Το transformation της Metlen, το «γελά καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος» του Ευάγγελου Μυτιληναίου, το share buyback του Euronext, το Block 2 του Ιονίου και τι μας διδάσκουν τα κυπριακά κοιτάσματα φυσικού αερίου

Γελά καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος.

Σε κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης, ιδιαίτερα για τον Ευάγγελο Μυτιληναίο, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τον τρίτο εταιρικό μετασχηματισμό της Metlen, κατά την οποία ανακοινώθηκε η νέα δομή του Ομίλου και, κυρίως, η ανάληψη της θέσης του CEO από τον έως πρόσφατα Chief Treasury & IR Officer, Χρήστο Γαβαλά. Στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το UK Corporate Governance Code, ο κ. Μυτιληναίος θα διατηρεί πλέον αποκλειστικά τον ρόλο του Executive Chairman. Η εκδήλωση είχε πλούσια ειδησεογραφική ύλη, καθώς ο επικεφαλής του Ομίλου δεν άφησε κανένα θέμα αναπάντητο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η αναφορά του στη μετοχή της εταιρείας, κάτι που σπανίως συνηθίζει. Η τοποθέτηση αυτή έγινε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα για τον τίτλο, ο οποίος υποχώρησε κατά 5,87%, κλείνοντας στα 43 ευρώ. Η πτώση συνδέθηκε με την έξοδο της μετοχής από τον δείκτη MSCI Greece Standard Index και τη μεταφορά της στον MSCI UK Small Cap. Ανοίγοντας την παρουσίαση του τρίτου στρατηγικού μετασχηματισμού, ο κ. Μυτιληναίος αποκάλυψε πως είχε δ«Καθόλου δεν μετανιώνω που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Γελά καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Αυτοί που έχουν πουλήσει θα είναι οι πρώτοι που θα κυνηγάνε τη μετοχή όταν η μετοχή μπει στο MSCI UK Standard Index», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, προχώρησε σε μια ευρύτερη αποτίμηση της συμπεριφοράς της μετοχής μετά την εισαγωγή της στο Λονδίνο, τονίζοντας τον τότε υπερβολικό ενθουσιασμό της αγοράς. Όπως είπε, παρότι τα θεμελιώδη της εταιρείας παρέμεναν αμετάβλητα, η μετοχή ενσωμάτωσε premium 5-10 ευρώ, εκτινάσσοντας την τιμή της από τα 47 στα 51 ευρώ την ημέρα της εισαγωγής και, λίγο αργότερα, στα 57 ευρώ. «Εγώ δεν ενθουσιαζόμουν διότι όσο έβλεπα αυτό το χωρίς αντίκρισμα ξαφνικό τίναγμα ήξερα τι θα ακολουθούσε», σημείωσε. Από την πλευρά του, ο νέος Group CEO της Metlen, Χρήστος Γαβαλάς, υποβάθμισε τη σημασία της πρόσκαιρης διόρθωσης που προκάλεσαν οι αλλαγές του MSCI, χρησιμοποιώντας μια χαρακτηριστική παρομοίωση: «Όταν βγαίνεις από τη Μεσόγειο στον Ατλαντικό έχει ταρακούνημα». Τόνισε, παράλληλα, την πεποίθησή του ότι τα κεφάλαια που θα κατευθυνθούν προς τη μετοχή μελλοντικά, όταν αυτή ενταχθεί στον MSCI UK Standard Index, θα είναι πολλαπλάσια.

Οι ΗΠΑ, το γάλλιο και το defence hub

Την προσοχή απέσπασαν οι αποκαλύψεις του Ευάγγελου Μυτιληναίου σχετικά με το έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον για την παραγωγή γαλλίου της Metlen, καθώς και για την ταχεία υλοποίηση του προγράμματος ενίσχυσης της αμυντικής παραγωγής της εταιρείας. Ο πρόεδρος της Metlen, κάνοντας μάλιστα αναφορά και στο όνομα της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σημείωσε ότι κορυφαίοι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών που βρίσκονται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα πρότειναν στη Metlen την υπογραφή μακροπρόθεσμου συμβολαίου γαλλίου διάρκειας 10 έως 15 ετών για λογαριασμό του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας. Όπως είπε, «η Ευρώπη σνομπάρει το γάλλιο», σε αντίθεση με τις ΗΠΑ που έχουν ήδη ενδιαφερθεί για το εργοστάσιο γαλλίου της Metlen θα έχει δυνατότητα παραγωγής 50 τόνων ετησίως. Αναφερόμενος στην αμυντική δραστηριότητα της εταιρείας, ο κ. Μυτιληναίος υπενθύμισε ότι πριν από έξι μήνες η Metlen διέθετε δύο εργοστάσια, ενώ σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη πέντε νέες μονάδες παραγωγής μεταλλουργικού αμυντικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του νέου defence hub της εταιρείας, με προοπτική να προστεθεί σύντομα και έκτη. Παράλληλα αποκάλυψε πως μόλις χθες επέστρεψε από τη Ρώμη, όπου συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας για αμυντικό πρόγραμμα, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Ο ίδιος επισήμανε ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες λειτουργούν πλέον στο όριο της παραγωγικής τους ικανότητας και αναζητούν συνεργασίες προκειμένου να αναθέσουν μέρος των συμβολαίων τους, ανοίγοντας νέο πεδίο ευκαιριών για τη Metlen.

Ανάμικτη εικόνα

Ενώ απομένουν δέκα ημέρες έως την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης του Euronext προς τους μετόχους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι επενδυτές που καλούνται να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν στην προσφορά έλαβαν χθες μια ανάμικτη εικόνα από τα οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου του πανευρωπαϊκού ομίλου. Το τρίτο τρίμηνο του 2025 αποτέλεσε το έκτο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας αύξησης εσόδων, με το Euronext να καταγράφει άνοδο 10,6% σε ετήσια βάση και κύκλο εργασιών 438,1 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε κυρίως στην ενίσχυση των εσόδων που δεν εξαρτώνται από τον όγκο συναλλαγών, καθώς και στη σταθερότητα των εσόδων διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης. Τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 12,6% σε ετήσια βάση προσεγγίζοντας τα 280 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε στο 63,2%, επιτρέποντας στην εταιρεία να αναθεωρήσει προς τα κάτω την πρόβλεψη για τα λειτουργικά κόστη του 2025 στα 660 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής υποχώρησε στα 149,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώσ

To share buyback

Από τις ανακοινώσεις του Euronext ξεχώρισε το share buyback. Το Euronext ανακοίνωσε την έναρξη ενός εκτεταμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, σε μια περίοδο κατά την οποία η μετοχή της έχει διολισθήσει από τα υψηλά των 153,50 ευρώ στα 122 ευρώ. Το πρόγραμμα, ύψους 250 εκατ. ευρώ, θα ξεκινήσει στις 18 Νοεμβρίου 2025 και θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2026, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 2% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η απόφαση αυτή αντικατοπτρίζει την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Euronext και την πειθαρχημένη στρατηγική της, ενώ παράλληλα υποδηλώνει την εμπιστοσύνη της στις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου.

Η συμφωνία Farm-In και η Κύπρος

Η αμετροέπεια είναι χαρακτηριστικό του νεοέλληνα. Το αποδείξαν κάποιοι χθες με αφορμή τη συμφωνία Farm-In της HELLENiQ ENERGY Holdings με τις ExxonMobil και Energean για τη συμμετοχή της ExxonMobil στην παραχώρηση του Block 2, το οποίο βρίσκεται στο βορειοδυτικό Ιόνιο Πέλαγος. Με βάση τη συμφωνία, η ExxonMobil αποκτά μερίδιο 60% στην παραχώρηση, η Energean διατηρεί συμμετοχή 30% από αρχικά 75%, ενώ η Εταιρεία διατηρεί συμμετοχή 10%, από 25% αρχικά. Πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι στις υπογραφλες του αντιπροέδρου της ExxonMobil Τζον Αρντιλ, του επικεφαλής της Energean Μαθιού Ρήγα και του CEO της HELLENiQ ENERGY Holdings , Ανδρεά Σιάμισιη κάποιοι άρχισαν να μιλούν για εξόρυξη 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου σε βάθος τριετίας. Ωστόσο, η διεθνής εμπειρία και ειδικά το παράδειγμα της Κύπρου δείχνουν ότι η απόσταση από την ανακάλυψη κοιτασμάτων έως την εκμετάλλευσή τους είναι μεγάλη και πολύπλοκη. Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος έχει εντοπίσει υπαρκτά κοιτάσματα φυσικού αερίου ήδη από το 2011, αναμένεται –εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις– να δει τα πρώτα έσοδα από το κοίτασμα «Κρόνος» στο τεμάχιο 6 γύρω στα τέλη του 2030. Οι πρώτες εξορύξεις προβλέπονται για τα τέλη του 2027 και, βάσει των συμβατικών όρων, τα έσοδα της τριετίας θα κατευθυνθούν αποκλειστικά στις εταιρείες ENI και Total, με την Κυπριακή Δημοκρατία να αμείβεται στην επόμενη φάση. Πέραν του «Κρόνου», σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου έχουν εντοπιστεί και στα τεμάχια 10 και 6. Στα κοιτάσματα «Γλαύκος» και «Πήγασος» του τεμαχίου 10, η ExxonMobil ανέφερε ότι τα αποθέματα εκτιμώνται σε 8 έως 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Στο κοίτασμα «Αφροδίτη» του τεμαχίου 6 έχουν εντοπιστεί 4,5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, ενώ η τριμερής συμφωνία Κύπρου–Αιγύπτου–εταιρειών αναμένεται να οριστικοποιηθεί τους επόμενους μήνες. Στο τεμάχιο 5, στο κοίτασμα «Ηλέκτρα», δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί εκμεταλλεύσιμες ποσότητες, αλλά οι ExxonMobil και QatarEnergy προγραμματίζουν νέες γεωτρήσεις.

Το παράδειγμα της Κύπρου λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι οι γεωτρήσεις, οι αξιολογήσεις και η ανάπτυξη υποδομών απαιτούν χρόνο, επενδύσεις και τεχνική ωριμότητα, πολύ περισσότερο από ό,τι αφήνουν να εννοηθούν οι βιαστικές εκτιμήσεις που εμφανίστηκαν μετά τη συμφωνία για το Block 2 στο Ιόνιο.

Οι εκφορτώσεις LNG έως το 2040

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων ενέκρινε τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) για την περίοδο 2026-2040, καθορίζοντας το πλαίσιο λειτουργίας των δημοπρασιών και της διάθεσης χρονοθυρίδων στη Ρεβυθούσα για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια. Η ΡΑΑΕΥ ενέκρινε το πρόγραμμα για το πώς θα γίνεται η κατανομή και οι δημοπρασίες Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα για την περίοδο 2026–2040, καθορίζοντας ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες θα μπορούν να «κλείνουν» χρόνο και χώρο για εκφορτώσεις LNG τα επόμενα 15 χρόνια. Σύμφωνα με την απόφαση, το 2026 θα διατεθεί μόνο μία χρονοθυρίδα για εκφόρτωση. Από το 2027 έως το 2029 δεν προβλέπεται καμία νέα χρονοθυρίδα, καθώς η ζήτηση και οι ανάγκες του συστήματος παραμένουν σταθερές. Από το 2030 όμως η κατάσταση αλλάζει: θα διατεθούν τρεις χρονοθυρίδες και από το 2031 έως το 2040 θα είναι διαθέσιμες δεκάδες χρονοθυρίδες κάθε χρόνο, σε δύο μεγέθη – 500.000 MWh και 1.000.000 MWh. Η Αρχή αποδέχθηκε την τεχνική πρόταση του ΔΕΣΦΑ, κρίνοντας ότι είναι συμβατή με τους κανόνες λειτουργίας του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου και ότι λαμβάνει υπόψη την πραγματική ζήτηση, τα όρια της Ρεβυθούσας και την ανάγκη να έχουν όλοι οι χρήστες ίση πρόσβαση.