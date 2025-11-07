Σύμφωνα με το Euronext, η προσαρμογή αυτή ενισχύει τις πιθανότητες επιτυχούς ολοκλήρωσης της συναλλαγής, παρέχοντας στους μετόχους του Ομίλου ΕΧΑΕ μεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς την εξασφάλιση του προσφερόμενου premium.

Το Euronext ανακοίνωσε αργά σήμερα τη μείωση του ορίου αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατεβάζοντάς το από το 67% στο 50% συν μία μετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου.

Η απόφαση, που ελήφθη βάσει των προβλέψεων του Νόμου 3461/2006 (που πρόσφατα τροποποίησε η κυβέρνηση) και κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αξιοποιεί τη δυνατότητα αλλαγής των όρων έως πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου αποδοχής.

Σύμφωνα με το Euronext, η προσαρμογή αυτή ενισχύει τις πιθανότητες επιτυχούς ολοκλήρωσης της συναλλαγής, παρέχοντας στους μετόχους του Ομίλου ΕΧΑΕ μεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς την εξασφάλιση του προσφερόμενου premium. Παράλληλα, το Euronext επιβεβαιώνει ότι, εφόσον η δημόσια πρόταση στεφθεί με επιτυχία, προτίθεται να ενσωματώσει τον Όμιλο της ΕΧΑΕ στη δομή του ομίλου, ανεξαρτήτως του τελικού ποσοστού αποδοχής.

Παρά τη μείωση του ορίου, ο στρατηγικός στόχος του Euronext παραμένει η επίτευξη αποδοχής άνω του 90%, ποσοστό που θα επιτρέψει την προώθηση διαδικασίας squeeze-out και τη μετέπειτα διαγραφή της ΕΧΑΕ από το χρηματιστήριο. Ωστόσο, το Euronext δεν αποκλείει την υιοθέτηση εναλλακτικών εταιρικών κινήσεων, όπως διασυνοριακές συγχωνεύσεις, εάν το ποσοστό αποδοχής διαμορφωθεί χαμηλότερα.

Το Euronext εμφανίζεται ως ο μοναδικός ενδιαφερόμενος αγοραστής, καθώς η προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών δεν έχει προσελκύσει ανταγωνιστικές προσφορές - εξέλιξη που, βάσει της νομοθεσίας, δεν επιτρέπει την υποβολή νέων. Το Euronext εκτιμά ότι η απουσία ανταγωνισμού ενισχύει τη δυναμική και την ελκυστικότητα της πρότασής του.

Όπως διευκρινίζεται, η αλλαγή του ορίου αποδοχής δεν επηρεάζει το τίμημα ούτε οποιονδήποτε άλλο όρο της προσφοράς, ενώ οι μέτοχοι που έχουν ήδη αποδεχθεί τη δημόσια πρόταση δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία επιπλέον ενέργεια. Όσοι δεν έχουν ακόμη συμμετάσχει μπορούν να το πράξουν έως τη λήξη της περιόδου αποδοχής, χωρίς η τροποποίηση να συνεπάγεται παράταση της διαδικασίας. Η μείωση του ορίου τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το Euronext διαβεβαιώνει ότι η στρατηγική του δεν αλλάζει και παραμένει προσηλωμένο στη δημιουργία μιας ισχυρότερης, ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς. Εκτιμά ότι η ενσωμάτωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην υποδομή του θα ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του Ομίλου ΕΧΑΕ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αυξάνοντας την εξωστρέφεια και τη διεθνή ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η 10η Νοεμβρίου αποτελεί την τελευταία ημέρα κατά την οποία μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε τροποποίηση στους όρους της δημόσιας πρότασης, με το Euronext να υπογραμμίζει ότι δεν αναμένονται περαιτέρω αλλαγές.