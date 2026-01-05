Στις 2.154,40 μονάδες με πτώση 0,17% έκλεισε το Χρηματιστήριο.

Με ισχνές απώλειες ξεκίνησε την εβδομάδα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο, να μην επηρεάζουν τη συμπεριφορά της ελληνικής αγοράς.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.154,40 μονάδες με πτώση 0,17%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 217,10 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 33,38 εκατ. τεμάχια, ενώ διακινήθηκαν 23 πακέτα συνολικού τζίρου 23,02 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο της αγοράς, 65 μετοχές έκλεισαν με άνοδο και 50 με απώλειες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE υποχώρησε κατά 0,19% στις 5.441 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM ενισχύθηκε κατά 0,74% στις 2.884 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε ανοδικά, κλείνοντας με άνοδο 0,4% στις 2.390 μονάδες. Άνοδο κατέγραψαν η Alpha Bank και η Eurobank, ενώ πτωτικά κινήθηκαν η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς. Η Optima Bank έκλεισε με απώλειες και η Τράπεζα Κύπρου με κέρδη.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, απώλειες κατέγραψαν, μεταξύ άλλων, η Coca-Cola HBC, η ΔΕΗ, η Motor Oil, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και η ΕΥΔΑΠ, ενώ άνοδο σημείωσαν η Ελβαλχαλκόρ και τα ΕΛΠΕ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση υποχώρησαν οι μετοχές της ΕΧΑΕ, της Fourlis, της Alter Ego Media και της Profile Software, ενώ άνοδο κατέγραψαν η Ελλάκτωρ, η Intracom, η Austriacard και η Quest Holdings.