Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το έτος με άνοδο 44,3%, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες ετήσιες επιδόσεις παγκοσμίως.

Με εκρηκτικά κέρδη και σαφή υπεραπόδοση έναντι των διεθνών αγορών ολοκλήρωσε το 2025 το Χρηματιστήριο Αθηνών, επιβεβαιώνοντας ότι η χρονιά αποτέλεσε σημείο καμπής για την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε το έτος με άνοδο 44,3%, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες ετήσιες επιδόσεις παγκοσμίως, ενώ ο τραπεζικός δείκτης εκτινάχθηκε κατά 78,3%, λειτουργώντας ως ο βασικός μοχλός της ανόδου.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς προσέγγισε τα 150 δισ. ευρώ, στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 15ετίας, την ώρα που η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά περισσότερο από 50%, αποτυπώνοντας την επιστροφή ισχυρών εγχώριων και διεθνών κεφαλαίων. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 49,9%, ενώ η μεσαία κεφαλαιοποίηση κινήθηκε πιο συγκρατημένα, αλλά θετικά, με κέρδη 21%.

Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της χρονιάς αναδείχθηκε ο τραπεζικός κλάδος. Η Alpha Bank ξεχώρισε με εντυπωσιακή άνοδο 121,4%, καταγράφοντας την υψηλότερη απόδοση μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης. Ακολούθησαν η Τράπεζα Πειραιώς με κέρδη 76,5%, η Εθνική Τράπεζα με 69,7% και η Eurobank με 53,6%. Ισχυρές ήταν και οι αποδόσεις των μικρότερων τραπεζών, όπως η Optima Bank και η Τράπεζα Κύπρου, ενώ εντυπωσιακή εικόνα παρουσίασε και η νεοσύστατη CrediaBank, με άνοδο άνω του 130%.

Πέρα από τις τράπεζες, καθοριστική ήταν η συμβολή μεγάλων βιομηχανικών και ενεργειακών ομίλων. Η Viohalco έκλεισε το έτος με άνοδο 118,7%, η ElvalHalcor πλησίασε τον διπλασιασμό της αξίας της, ενώ η Cenergy Holdings κατέγραψε ισχυρά κέρδη. Σημαντικές αποδόσεις σημείωσαν επίσης η AKTOR, η ΔΕΗ, η Motor Oil, η Aegean Airlines και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ισχυρή ώθηση στον Γενικό Δείκτη έδωσαν και τίτλοι όπως η Coca-Cola HBC, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και η Τιτάν, ενώ η ΕΥΔΑΠ επωφελήθηκε από τις προσδοκίες για επενδύσεις υποδομής λόγω της λειψυδρίας. Παρά τις ενδιάμεσες αναταράξεις, θετικό ήταν το τελικό πρόσημο και για τον ΟΠΑΠ.