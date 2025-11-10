Επίδομα θέρμανσης δικαιούνται όσα νοικοκυρά καταναλώνουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, ξύλα, πέλετ, ηλεκτρική ενέργεια, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ρεύμα.

Στην πλατφόρμα myΘέρμανση, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχετε τη δυνατότητα να:

υποβάλετε αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης για πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, λοιπά καύσιμα ή ηλεκτρική ενέργεια,

δηλώσετε τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης που αντιστοιχούν στα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας.

Για τα λοιπά καύσιμα (φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα - πέλετ, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο μπλε κηροζίνη), εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας, μπορείτε να υποβάλετε στοιχεία των παραστατικών αγορών.

Για την υποβολή αίτησης, πρέπει ο δικαιούχος να έχει δηλώσει στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE ένα αριθμό λογαριασμού IBAN στον οποίο είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Σε σχέση με την συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, οι εν δυνάμει δικαιούχοι θα πρέπει να ξέρουν ότι τα ακίνητα που έχουν δεν μπορεί να υπερβαίνουν, σε αξία, τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ αλλά ούτε και να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Επίσης και φέτος δεν υπάρχει οριζόντια χορήγηση των ποσών του επιδόματος στους δικαιούχους, μόνο στη βάση περιουσιακών ή των ισοδηματικών κριτηρίων, αλλά συνυπολογίζεται και το πού είναι η κύρια κατοικία. Έτσι, υπάρχει ένας «κλιματικός συντελεστής», που σταθμίζει τις ενεργειακές ανάγκες ανά περιοχή δίνοντας προσαύξηση με περιοχές όπως για παράδειγμα το Νευροκόπι ή το Νυμφαίο το επίδομα προσαυξάνεται κατά επιπλέον 25% και φτάνει τα 1.200 ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολή έως τις 23 Δεκεμβρίου με τους παλιούς δικαιούχους να λαμβάνουν το 60% και τους νέους δικαιούχους το 50% ενώ η δεύτερη δόση θα καταβληθεί στις 30 Μαίου. Η επιδότηση αφορά σε δαπάνες που έχουν γίνει από την 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου ενώ για τα καυσόξυλα η ημερομηνία έναρξης είναι η 1η Ιουνίου.

Πάντως οι δικαιούχοι επιδόματος θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τη διασταύρωση των στοιχείων σχετικά με την απόδειξη αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης. Ειδικότερα, θα πρέπει να δώσουν στον προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης τα σωστά στοιχεία, ΑΦΜ και αριθμό παροχής ρεύματος για να εκδώσει το παραστατικό αγοράς. Τα σωστά στοιχεία είναι εκείνα με τα οποία ο δικαιούχος θα υποβάλλει την αίτηση και αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής το οποίο εμφανίζεται όταν πατήσει ο δικαιούχος το μπλε εικονίδιο με την ένδειξη PDF. Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους υποβλήθηκε ή θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί είτε στον ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους δημιουργήθηκε ή θα δημιουργηθεί το προφίλ της πολυκατοικίας, είτε στον ΑΦΜ πολυκατοικίας, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιος και έχει καταχωρισθεί από τον διαχειριστή/εκπρόσωπο της πολυκατοικίας στο σχετικό προφίλ.