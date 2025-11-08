Σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν σε 2,942 δισ. ευρώ.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου σημείωσαν μικρή υποχώρηση τον Σεπτέμβριο, διαμορφούμενες στα 3,768 δισ. ευρώ έναντι 3,883 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, σύμφωνα με το δελτίο μηνιαίων στοιχείων γενικής κυβέρνησης. Παρά τη μείωση, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και περίπου 600 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον Δεκέμβριο του 2024.

Σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν σε 2,942 δισ. ευρώ, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αντιστοιχούν σε 826 εκατ. ευρώ. Η κατανομή των οφειλών, από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη, αποτυπώνει τη δομή του προβλήματος:

Πρώτες σε μέγεθος είναι οι οφειλές των νοσοκομείων, που αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο στα 1,664 δισ. ευρώ από 1,627 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, συνεχίζοντας να αποτελούν τον σημαντικότερο όγκο των ληξιπρόθεσμων. Το ποσό απέχει εντυπωσιακά από τα 606 εκατ. ευρώ του Δεκεμβρίου 2021, επιβεβαιώνοντας ότι η δημιουργία της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας δεν έχει ακόμη αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ακολουθούν οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης με 612 εκατ. ευρώ, μειωμένες από τα 651 εκατ. ευρώ του Αυγούστου. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 249 εκατ. ευρώ οφειλές του ΕΟΠΥΥ, με το δελτίο να επισημαίνει ότι τα εμφανιζόμενα ποσά είναι μικτά, καθώς δεν έχουν συμψηφιστεί οι υποχρεώσεις των προμηθευτών για rebate και clawback.

Τρίτες σε μέγεθος είναι οι οφειλές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες ανήλθαν σε 240 εκατ. ευρώ, έναντι 251 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ακολουθούν τα λοιπά νομικά πρόσωπα, με 222 εκατ. ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές, ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με τα 228 εκατ. ευρώ του Αυγούστου.

Σταθερές παρέμειναν οι οφειλές του τακτικού προϋπολογισμού στα 36 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις του ΠΔΕ αυξήθηκαν στα 169 εκατ. ευρώ από 162 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων υποχώρησαν στα 826 εκατ. ευρώ από 928 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο. Από αυτές, 400 εκατ. ευρώ αφορούν έμμεσους φόρους και 321 εκατ. ευρώ άμεσους. Μόλις 303 εκατ. ευρώ θεωρούνται ληξιπρόθεσμα (άνω των 90 ημερών), με το υπουργείο Οικονομικών να σημειώνει ότι τα 178 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να αποπληρωθούν λόγω εξωγενών εμποδίων, ενώ τα πραγματικά ληξιπρόθεσμα περιορίζονται στα 125 εκατ. ευρώ. Οι υπόλοιπες επιστροφές, ύψους 523 εκατ. ευρώ, βρίσκονται εντός του κανονικού χρονικού ορίου.