Διπλασιασμός της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιοδοτούμενων θυμάτων πολέμου.

Τον διπλασιασμό της οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιοδοτούμενων θυμάτων πολέμου, με αναδρομική ισχύ, ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η οικονομική ενίσχυση αναπροσαρμόζεται από 250 σε 500 ευρώ ανά δικαιούχο, με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη.

Η απόφαση θα έχει αναδρομική ισχύ - από την 1η Ιανουαρίου 2025 - και αφορά τους 1.725 δικαιούχους του Ταμείου Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου.

«Η Πολιτεία οφείλει να αποδεικνύει έμπρακτα τον σεβασμό, τη στήριξη και την ευγνωμοσύνη της προς όσους πλήρωσαν το βαρύτερο τίμημα και υπέστησαν τις συνέπειες του πολέμου, υπερασπιζόμενοι την πατρίδα», δήλωσε ο Θανάσης Δαβάκης.

«Μικρό δείγμα αυτού είναι ο διπλασιασμός των παροχών που χορηγεί το Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου στα μέλη του. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας και στη στήριξη όλων όσοι προσέφεραν και υπηρέτησαν την πατρίδα με αυταπάρνηση», συμπλήρωσε.