Η καρδιά της διεθνούς ενεργειακής διπλωματίας χτυπά σήμερα και αύριο στην Αθήνα, όπου πραγματοποιείται στο Ζάππειο το κορυφαίο ενεργειακό γεγονός της χρονιάς, η «Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια».

Το συνέδριο, που συνδιοργανώνουν το υπουργείο Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, το ελληνικό υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy, στρέφει τα βλέμματα της παγκόσμιας ενεργειακής κοινότητας στη χώρα μας, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως αξιόπιστο κόμβο διοχέτευσης αμερικανικής ενέργειας προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη.

Με περισσότερους από 80 αμερικανούς αξιωματούχους να συμμετέχουν στο συνέδριο (P-TEC), αριθμό-ρεκόρ για ανάλογη διοργάνωση, το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον και του Λευκού Οίκου για τις εξελίξεις στην περιοχή είναι κάτι παραπάνω από εμφανές. Συνολικά, στο διήμερο φόρουμ συμμετέχουν εκπρόσωποι από 25 χώρες, καθώς και ανώτατα στελέχη διεθνών ενεργειακών και τεχνολογικών κολοσσών. Ο διάλογος επικεντρώνεται στις νέες συμμαχίες και στρατηγικές που διαμορφώνονται μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με την Ελλάδα να αποκτά αναβαθμισμένο ρόλο στον λεγόμενο Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία.

Τις εργασίες του συνεδρίου ανοίγουν οι υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας και ΗΠΑ, Σταύρος Παπασταύρου και Κρις Ράιτ, ενώ ιδιαίτερη στιγμή αναμένεται να αποτελέσει το αυριανό πάνελ με επίκεντρο την Ελλάδα, στο οποίο η πολιτική ηγεσία θα παρουσιάσει ενώπιον 400 υψηλόβαθμων αξιωματούχων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό και τα έως τώρα αποτελέσματα της στρατηγικής που καθιστά τη χώρα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο αμερικανός υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ, θα απευθύνει σήμερα ομιλία, την οποία θα προλογίσει η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Στο ίδιο πλαίσιο θα μιλήσει και ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για την οικονομική ανάπτυξη και την ενέργεια, Τζέικομπ Χέλμπεργκ, σε μια εβδομάδα που η αμερικανίδα πρέσβειρα χαρακτήρισε «ιστορική» για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αντίστοιχα, ιστορική αναμένεται να είναι και η συνάντηση «3+1» μεταξύ των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο του συνεδρίου.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η αυξανόμενη παρουσία της αμερικανικής κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας U.S. International Development Finance Corporation (DFC), που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στα ενεργειακά και υποδομικά πρότζεκτ στην Ελλάδα. Η DFC, χρηματοοικονομικός βραχίονας της αμερικανικής κυβέρνησης, έχει αναλάβει ρόλο-κλειδί στη συγχρηματοδότηση έργων που στοχεύουν τόσο στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο όσο και στην εξισορρόπηση της κινεζικής επιρροής στην περιοχή. Η συμμετοχή της στη νέα εταιρεία Aktor–ΔΕΠΑ, που θα εισάγει αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και θα το διοχετεύει μέσω Ελλάδας προς την Ουκρανία και την Ανατολική Ευρώπη, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής αυτής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σήμερα, στο περιθώριο του συνεδρίου, έχει προγραμματιστεί σύσκεψη μεταξύ κορυφαίων στελεχών της DFC και των υπουργών Ενέργειας και Ναυτιλίας, Σταύρου Παπασταύρου και Βασίλη Κικίλια, με στόχο τη διεύρυνση της συνεργασίας και τη συμμετοχή της αμερικανικής τράπεζας σε νέα έργα ενέργειας και υποδομών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί την Παρασκευή για την εισαγωγή 4 δισ. κυβικών μέτρων αμερικανικού LNG, με προοπτική σημαντικής αύξησης στο μέλλον, καθώς από το 2028 η ΕΕ θα απαγορεύσει πλήρως τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου.

Παράλληλα, η DFC προχωρεί στη χρηματοδότηση έργων-αντίβαρων στην κινεζική παρουσία, όπως το σχέδιο ανάπτυξης λιμανιού στην Ελευσίνα και το Εμπορευματικό Κέντρο Θριασίου, που θα ενισχύσουν τον στρατηγικό ρόλο της Αττικής ως κόμβου συνδυασμένων μεταφορών και εμπορίου. Ήδη έχει επενδύσει 125 εκατ. δολάρια στα Ναυπηγεία Ελευσίνας μέσω της ONEX, ενώ εξετάζει περαιτέρω συνεργασία και σε ναυπηγικά έργα στις Ηνωμένες Πολιτείες.