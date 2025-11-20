Τα γυρίσματα της αμερικανικής εκδοχής του Squid Game αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές της νέας χρονιάς.

Σε περίπτωση που αναρωτιέστε τι συμβαίνει με το αμερικανικό spin-off του Squid Game, το οποίο υποτίθεται ότι θα σκηνοθετούσε ο Ντέιβιντ Φίντσερ (Fight Club) για το Netflix, σας ενημερώνουμε ότι η νέα σειρά φέρεται να βρίσκεται στο σε στάδιο ανάπτυξης και μάλιστα έχει οριστεί ημερομηνία έναρξης των γυρισμάτων.

Η σειρά, η οποία θα έχει προσωρινό τίτλο Squid Game: America, φιγουράρει στη βάση δεδομένων του Film and Television Industry Alliance (FTIA) με ημερομηνία έναρξης γυρισμάτων την 26η Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με τον ιστότοπο, τα γυρίσματα πρόκειται να γίνουν στο Λος Άντζελες.

Η λίστα των συντελεστών περιλαμβάνει τον Φίντσερ ως σκηνοθέτη και τον αρχικό σκηνοθέτη του Squid Game, Χουάνγκ Ντονγκ-χιουκ, και την παραγωγό Κιμ Τζι-γιόν ως παραγωγούς της νέας σειράς, μαζί με τον Φίντσερ. Ο Ντένις Κέλι αναφέρεται ως σεναριογράφος, ενώ η Κέιτ Μπλάνσετ - η οποία θυμίζουμε ότι έκανε ένα cameo έκπληξη στο φινάλε της κορεατικής σειράς - είναι η μοναδική μέχρι στιγμής που αναφέρεται ως μέλος του καστ.

{https://youtu.be/Qmpc7SKHHpU?si=klEoUkglEp87NNhw}

Στη σελίδα διαβάζουμε επίσης μια σύντομη περιγραφή, χωρίς ωστόσο αυτή να μας λέει κάτι που δεν γνωρίζουμε ήδη: «Μια αμερικανική εκδοχή της κορεάτικης επιτυχίας, το spinoff διαδραματίζεται στον ίδιο κόσμο, αλλά έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς χειρίζονται τα παιχνίδια στην Αμερική». Εντούτοις, φαίνεται ότι η νέα ιστορία θα διαδραματιστεί μετά το φινάλε του Squid Game, άρα μην περιμένετε ότι θα λειτουργήσει σαν αμερικανικό remake.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι να περιμένουμε από το spinoff, εκτός από το ότι θα υπάρχουν θανάσιμα παιχνίδια και θα γίνονται στην Αμερική. Είναι πολύ πιθανό να είναι μια μεγάλη επανάληψη όσων έχουμε ήδη δει. Εξάλλου, πρόκειται για την πιο δημοφιλή σειρά στην ιστορία του Netflix, οπότε προκαλούσε εντύπωση αν ο streamer θέλει να δώσει στον κόσμο αυτό που ήδη αγαπά, σε μια προσπάθεια να επεκτείνει το franchise.



Σε κάθε περίπτωση, θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον να δούμε τον Φίντσερ να αλλάζει λίγο τα πράγματα και να δοκιμάζει κάτι απροσδόκητο.